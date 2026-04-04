O Γκρεσιέ ρεκόρ Ευρώπης στα 5 χλμ. στους δρόμους της Λιλ
Η εαρινή περίοδος για τον στίβο ανήκει κυρίως στους αγώνες σε δημόσια οδό και ο Τζίμι Γκρεσιέ αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο στο Urban Trail de Lille στη Λιλ, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης στα 5 χλμ. με 12:51.
Ο 28χρονος Γάλλος, πρωταθλητής κόσμου στα 10.000μ. τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Τόκιο, βελτίωσε εντυπωσιακά το δικό του ρεκόρ των 12:57, που είχε πετύχει στον ίδιο αγώνα στις 16 Μαρτίου 2025, όταν είχε γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος που κατέβαινε τα 13 λεπτά στην απόσταση.
Παράλληλα, ο Γκρεσιέ με τα 12:51, έπιασε στην 3η θέση της λίστας όλων των εποχών, τον Τζόσουα Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα και πλέον απέχει δύο δευτερόλεπτα από το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπερίχου Αρεγκάουι με 12:49 από το 2021. Κάτω από τα 13 λεπτά στην κούρσα των 5 χλμ. έτρεξαν επίσης, ο Αιθίοπας, Αντίσου Γιουνέ με 12:54 και ο Γάλλος, Γιαν Σρουμπ με 12:56.
Jimmy Gressier pulvérise le record d’Europe du 10km sur route avec un chrono de 12min51 chez lui à Lille. Ancien record d’Europe (12min57). Il échoue uniquement à 2sec du record du monde#athle #ffa pic.twitter.com/iBKXLWQ0AR— The French Multisport (@TFrenchMSport) April 4, 2026
Στον αγώνα των 10 χλμ. γυναικών η Άγκνες Τζεμπέτ Νγκέτιτς επικράτησε με 28:58, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο της καριέρας της πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ των 28:46 που είχε σημειώσει στη Βαλένθια τον Ιανουάριο του 2024.
Πίσω από την Κενυάτισσα τερμάτισαν δύο αθλήτριες από την Αιθιοπία, η Τσαλτού Ντίντα με 30:02 και η Χιρούτ Μεσχέσα με 30:05. Η Νάντια Μπατοκλέτι, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της στα 3.000μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, δοκίμασε τις δυνάμεις της και με 30:08 πήρε την 4η θέση, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ιταλίας
