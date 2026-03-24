Ιωάννινα Half Marathon 8-9 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

Δημήτρης Ντζάνης
Γιατί στις 9 και 10 Μαΐου πρέπει να βρεθείς στα Γιάννενα, για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Ιωάννινα Half Marathon.

Σκέψου ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα.

Εξαιρετική διαδρομή, προσωπικά ρεκόρ, φύση - αλλά και city vibe, παρέα, ηρεμία και ό,τι άλλο θες.

Αυτό είναι το Ioannina Half Marathon.

Και ναι, θα θέλεις να είσαι μέρος του.

 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Είσαι δρομέας ή σου αρέσει απλώς να τρέχεις;

Ταιριάζεις σε κάθε περίπτωση. Flat, γρήγορη διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα και μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ιδανική για ρεκόρ, προσιτή για όλους.

Elite δρομείς; Ναι, θα είναι εκεί.
Ρεκόρ; Πιθανό.

21,1 χλμ, 10 χλμ, 5 χλμ
1.000 μ αγώνες ειδικά για παιδιά & ΑμεΑ

Είσαι με την οικογένειά σου, είναι η πρώτη δοκιμή σου ή αναζητάς αγώνες για ΑμεΑ;

Δεν χρειάζεται να ανησυχείς.
Πάμε με το tempo σου και τις δικές σου ανάγκες.

  • Τα παιδιά τρέχουν στον δικό τους - 1.000μ - αγώνα και σε κάθε περίπτωση είναι νικητές.
  • Αν τώρα ξεκινάς, μπορείς να τρέξεις 5 ή 10 χλμ απλά για fun και εμπειρία.
  • 1000μ με ασφάλεια για ΑμεΑ. Αγώνας δύναμης και συμπερίληψης.

Aν πάλι θέλουν να τρέξουν οι φίλοι σου και όχι εσύ, ετοιμάσου για μία ρομαντική βόλτα στη λίμνη, καφέ και καλό φαγητό στο ιστορικό κέντρο και δυνατό χειροκρότημα στη γραμμή τερματισμού!

Ioannina Half Marathon. Η ιδανική απόδραση για όλους.

Όλη η Ελλάδα θα είναι εκεί.

Μην το χάσεις. Θα είναι μία εμπειρία που αξίζει, με ή χωρίς μετάλλιο.

@Photo credits: Δελτίο Τύπου
     

