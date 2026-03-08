Ο Τζέικομπ Κιπλίμο πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με 57:20
Ο Τζέικομπ Κιπλίμο επέστρεψε στη Λισαβόνα και πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο, καλύπτοντας την απόσταση των 21,1 χλμ. σε 57:20.
Ο 26χρονος δρομέας από την Ουγκάντα, στις 16 Φεβρουαρίου 2025 είχε σημειώσει 56:42 στον ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης, όμως εκείνη η επίδοση δεν αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ από την World Athletics.
Έτσι ο Κιπλίμο με τα 57:20 που σημείωσε στη Λισαβόνα, βελτίωσε κατά 10 δευτερόλεπτα το παγκόσμιο ρεκόρ των 57:30 που είχε πετύχει ο Αιθίοπας, Γιομίφ Κεντζέλχα στις 27 Οκτωβρίου 2024 στη Βαλένθια.
WORLD RECORD!!!!!🔥🔥
Jacob Kiplimo 🇺🇬 runs 57:20 and breaks the half marathon World Record in Lisbon.
He broke the WR by 10 seconds, after his 56:42 wasn't ratified.
Ο Κιπλίμο, τρεις φορές πρωταθλητής κόσμου στον ανώμαλο δρόμο και νικητής στον μαραθώνιο του Σικάγου το 2025, σημείωσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας, η πρώτη φορά ήταν με 57:31 το 2021, ρεκόρ που είχε χάσει από τον Κεντζέλχα.
Στον αγώνα του στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ο Κιπλίμο έτρεξε χωρίς «λαγούς», κάλυψε τα πέντε πρώτα χιλιόμετρα σε 13:28, το 10ο σε 27:00, το 15ο σε 40:52 και τερμάτισε σε 57:20. Τον ακολούθησαν οι Κενυάτες, Νίκολας Κίπκοριρ με 58:08 και Γκίλμπερτ Κίπροτιτς με 58:59.
Στον αγώνα των γυναικών η Τσίγκε Γκεμπρεσελέμα από την Αιθιοπία, επικράτησε σε 1:04.48, σημειώνοντας τη 2η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.
