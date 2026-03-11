Ντουπλάντις για Καραλή: «Να είμαι σε τέλεια φόρμα για να νικήσω»

Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής, θα...αναμετρηθούν την Πέμπτη (12/3) στην Ουψάλα της Σουηδίας σε μια μονομαχία που θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία.

Λίγο πριν την μεγάλη... μάχη στην Ουψάλα, Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις μίλησαν με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. Ο «οικοδεσπότης» Ντουπλάντις ξεκαθάρισε πως πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Έλληνα Ολυμπιονίκη.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να φτάσω σε τέτοιο ύψος, ούτε καν στα πιο τρελά μου όνειρα. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλότερα τώρα, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλω να πιέσω τον Μόντο και θέλω να με πιέσει κι αυτός», είπε ο Καραλής.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τη σεζόν του με...εμπόδια στο Κλερμόν-Φεράν, ξεπερνώντας τα 6.06μ., αλλά ανυπομονεί για αυτόν τον ανανεωμένο ανταγωνισμό.

Οι δηλώσεις του Μόντο Ντουπλάντις

«Θα πρέπει να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, πιο παρακινημένος και ίσως λίγο πιο αγχωμένος. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα μου, επειδή πηδάει σε ένα επίπεδο που κανείς άλλος δεν έχει φτάσει εκτός από εμένα. Αλλά αυτό είναι που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό και αυτό που όλοι θα θέλουν να δουν.

Αύριο, όπως κάθε φορά που θα βγαίνω στην πασαρέλα, θα νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος και ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα μείνει

Θα είναι έντονος, πολύ έντονος, ίσως ένας από τους πιο έντονους αγώνες στους οποίους έχω αγωνιστεί ποτέ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους. Θα μπορούσαν όλοι να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα κάποια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα».

Μετά την Ουψάλα, ο Καραλής και ο Ντουπλάντις θα συναντηθούν ξανά για μια ακόμη μονομαχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, στα τέλη Μαρτίου.