Μετά την πρόκριση της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν (20-22/3), έγινε γνωστή η ελληνική αποστολή και περιλαμβάνει οκτώ μέλη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από τις διαγραφές κάθε χώρας η «γαλανόλευκη» απέκτησε ακόμη τρία μέλη στην αποστολή της. Έτσι μαζί με τους Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου βάσει επίδοσης, τον Αντώνη Μέρλου και την Ραφαέλας Σπανουδάκη με θέση και την Αναστασία Ντραγκομίροβα με ranking θα βρίσκονται οι Ανδρέας Πανταζής, Δήμητρα Τσουκαλά και Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος.

Ο Ανδρέας Πανταζής, αθλητής του τριπλούν, ανέβηκε στο Νο.15 μετά τις ανακατατάξεις για να πάρει την πρόκριση. Η Δήμητρα Τσουκαλά (60μ.) βρέθηκε στο Νο.36, ενώ ο εμποδιστής Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος ανέβηκε στο Νο.42 και έτσι πήραν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σημειώνεται πως η τελική συγκρότηση της ομάδας έγινε έπειτα από την εισήγηση των Υπεύθυνων Εθνικής Ομάδας και των Συντονιστών τομέων στην ΕΠΥΑ.