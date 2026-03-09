Ο Ισίδωρος Κούβελος συνεχάρη τους Παναγιώτη Μπιτάδο και Αναστασία Μαρινάκου

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παναγιώτη Μπιτάδο και την Αναστασία Μαρινάκου και τους συνεχάρη για τις νίκες τους στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Τους νικητές του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας Παναγιώτη Μπιτάδο και Αναστασία Μαρινάκου υποδέχθηκε στο γραφείο του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος, για να τους συγχαρεί, μία μέρα μετά την επιτυχία τους στον αγώνα των 21 χλμ. στο κέντρο της Αθήνας.

Στους δύο αθλητές, που τους συνόδευε ο προπονητής τους Σταύρος Καρρές, ο κ. Κούβελος είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχία σας, γιατί πέρα από σπουδαίοι αθλητές, είστε παιδιά με ήθος και αποτελείτε πρότυπο για τους νέους. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σας στηρίζει και τους δύο μέσα από τα προγράμματα της και θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο πλάι σας σε ό,τι χρειαστείτε.»

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ανακοίνωσε στους δύο αθλητές και τη συμφωνία που έκλεισε η Ελληνική Ολυμπιακή Ολυμπιακή Επιτροπή με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: «Έχουμε κάνει συμφωνία με τη ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ που έχει 72 κέντρα σε όλη την Ελλάδα για όλους τους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας όχι μόνο για θεραπείες αλλά και για εξετάσεις. Ελπίζω να μην την χρειαστείτε βέβαια, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό για όλους. Να είστε λοιπόν καλά και όλα τ’ άλλα θα γίνουν, εμείς είμαστε εδώ για εσάς», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Ο Μπιτάδος και η Μαρινάκου ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο τόσο για το γεγονός ότι ήταν στον τερματισμό του Ημιμαραθωνίου και τους συνεχάρη προσωπικά, αλλά και για την έμπρακτη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ τον ενημέρωσαν για το δύσκολο πρόγραμμα που έχουν στη συνέχεια, με προετοιμασία στο εξωτερικό αλλά και αγώνες.

Ο προπονητής τους Σταύρος Καρρές, που δέχθηκε και αυτός τα συγχαρητήρια του κ. Κούβελου είπε για τους δύο αθλητές: «Είμαι πολύ περήφανος για το ήθος τους, γιατί υπάρχουν αρκετοί πρωταθλητές, αλλά αυτό που μετράει είναι το ήθος.»

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Καθ. Χαρίλαος Τσολάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμός και Περιβάλλον της ΕΟΕ Κωστής Λιαρομμάτης και ο Πρόεδρος της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χρήστος Γείτονας.