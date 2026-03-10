Η διοίκηση του Περιστερίου έχει προγραμματίσει την προβολή του πρώτου προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε video wall στην Πλατεία Δημαρχείου.

Ραντεβού στην Πλατεία Δημαρχείου δίνει το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) όλο το Περιστέρι για να παρακολουθήσει την πρώτη «μάχη» της ομάδας στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ (18:00) στην PAOK Sports Arena.

Οι φίλοι του Περιστερίου θα μπορούν να βρεθούν στην Πλατεία Δημαρχείου, όπου θα στηθεί ένα video wall και θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την μεγάλη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:

«Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το Περιστέρι ζει και αναπνέει για το μπάσκετ. Στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου στήνεται video wall, ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup του Περιστερίου απέναντι στον ΠΑΟΚ, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Από τις 17:00 η πλατεία θα γεμίσει δράση και μπασκετική διάθεση με παιχνίδια μπάσκετ, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, τη μασκότ της ομάδας και πολλές εκπλήξεις. Στις 18:00 θα ξεκινήσει η ζωντανή προβολή του αγώνα, σε μια ξεχωριστή μπασκετική γιορτή για την πόλη.

Παίρνουμε την παρέα μας και δίνουμε όλοι μαζί παλμό, στηρίζοντας το Περιστέρι σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Πάμε όλοι στην πλατεία, μαζί για το Περιστέρι!».



