Ο Ορφέας Ιωάννου στους άνδρες και η Ιωάννα Σταματοπούλου στις γυναίκες ήταν οι νικητές στα 5χλμ., που έκλεισαν το πρόγραμμα στον 14ο ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Ορφέας Ιωάννου και η Ιωάννα Σταματοπούλου θριάμβευσαν στα 5 χλμ. που έγιναν στο πλαίσιο του 14ου Ημιμαραθώνιου της Αθήνας. Ένας αγώνας που συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο ο ΣΕΓΑΣ με τον Δήμο Αθηναίων είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη και φέτος συνέπεσε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 δρομείς.

Τα κεκτημένα του 2025 διατήρησε στον αγώνα των 5 χλμ. ο Ορφέας Ιωάννου (Πανναξιακός ΑΟ). Ο Γιαννιώτης δρομέας, αφού «κόλλησε» σε ένα γκρουπ εφτά αθλητών μέχρι τα μισά της κούρσας, που έγινε ομάδα των πέντε στο πέρασμα στα 4.5 χλμ., έκανε την αποφασιστική αλλαγή στα τελευταία μέτρα της κούρσας και δεν κοίταξε ξανά πίσω τερματίζοντας πρώτος σε 15.08.

Ολοκλήρωσε έτσι ένα ονειρεμένο πρωινό για το γκρουπ του κόουτς Σταύρου Καρρέ που πανηγύρισε το 3/4, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες του Παναγιώτη Μπιτάδου και της Αναστασίας Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο.

Τον Ιωάννου ακολούθησαν ο Γιώργος Τάσσης (Σπαρτιατικός ΓΣ) με χρόνο 15.16 και ο Κώστας Βεδουράς (Ολυμπιάς Πατρών) με 15.17.

«Υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός στα τριάμισι χιλιόμετρα 3,5 χλμ., καθώς ήμασταν επτά άτομα μαζί. Η μεγάλη θέληση, μαζί με τη σκληρή προπόνηση, μου έδωσαν τη νίκη», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Ορφέας Ιωάννου.

Στις γυναίκες, την κούρσα οδήγησε στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής η Κωνσταντίνα Πατεράκη, αλλά η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε περισσότερες δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και έφτασε στη γραμμή του τερματισμού πέντε δευτερόλεπτα μπροστά από την αθλήτρια του ΓΣ Αμαρουσίου (18.16 έναντι 18.21) με την Ζωή Ανδρικοπούλου (ΑΕΚ) να ακολουθεί με χρόνο 18.33.

«Αυτός ο αγώνας ήταν πέρασμα για μένα για το ανοικτό. Ήταν αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε είμαι ικανοποιημένη από την πρώτη θέση. Στόχος μου είναι η πρόκριση στα στιπλ στα Κ20 στο Όρεγκον», δήλωσε η νικήτρια.