Λάτσιο - Σασουόλο 2-1: Λύτρωση στο 90΄+3΄
Η Λάτσιο χάρισε ξανά χαμόγελα στον κόσμο του μισοάδειου «Ολίμπικο». Οι Λατσιάλι κατάφεραν να λυγίσουν τη Σασουόλο με γκολ νίκης στο 90΄+3΄κι επέστρεψαν στα τρίποντα μετά από πέντε αγωνιστικές που τους είχαν ρίξει στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.
Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί μόλις στο 2΄με τον Μαλντίνι, όμως οι Νεροβέρντι έφτασαν στην ισοφάριση στο 35΄με γκολ του Λοριέντε. Καθώς ο αγώνας όδευε προς την ολοκλήρωση, όλα έδειχναν πως η Λάτσιο θα πετούσε ξανά βαθμούς, αλλά στο 90΄+3΄ρήκε τη λύση.
Σε εκείνο το σημείο ο Μάρουσιτς σκόραρε με κεφαλιά από κοντά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 που ανέβασε τους Ρωμαίους στη 10η θέση της Serie A.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.