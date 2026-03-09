Μετά από πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Λάτσιο λύγισε στις καθυστερήσεις με 2-1 τη Σασουόλο στο «Ολίμπικο» κι επέστρεψε ξανά στα τρίποντα.

Η Λάτσιο χάρισε ξανά χαμόγελα στον κόσμο του μισοάδειου «Ολίμπικο». Οι Λατσιάλι κατάφεραν να λυγίσουν τη Σασουόλο με γκολ νίκης στο 90΄+3΄κι επέστρεψαν στα τρίποντα μετά από πέντε αγωνιστικές που τους είχαν ρίξει στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.

Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί μόλις στο 2΄με τον Μαλντίνι, όμως οι Νεροβέρντι έφτασαν στην ισοφάριση στο 35΄με γκολ του Λοριέντε. Καθώς ο αγώνας όδευε προς την ολοκλήρωση, όλα έδειχναν πως η Λάτσιο θα πετούσε ξανά βαθμούς, αλλά στο 90΄+3΄ρήκε τη λύση.

Σε εκείνο το σημείο ο Μάρουσιτς σκόραρε με κεφαλιά από κοντά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 που ανέβασε τους Ρωμαίους στη 10η θέση της Serie A.