Η Αυστραλία χορήγησε βίζες σε πέντε Ιρανές, προσφέρθηκε βοήθεια και στις υπόλοιπες παίκτριες

Η Αυστραλία χορηγεί βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους και «αγκαλιάζει» τις Ιρανές που ζήτησαν βοήθεια και συγκλόνισαν τον κόσμο.

Η Αυστραλία χορήγησε βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους σε πέντε μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν όταν οι παίκτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους στον εναρκτήριο αγώνα του Κυπέλλου Ασίας.

Η στάση τους προκάλεσε την οργή των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία τις χαρακτήρισαν «προδότριες». Οι παίκτριες βρίσκονταν ήδη στην Αυστραλία για τη διοργάνωση όταν άρχισαν να αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι 5 από τις 26 ποδοσφαιρίστριες της αποστολής ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές πως επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα. Όπως πρόσθεσε, η ίδια δυνατότητα παραμονής έχει προσφερθεί και στις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας. «Η Αυστραλία έχει αγκαλιάσει την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπερκ.

Οι πέντε αθλήτριες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την ομοσπονδιακή αστυνομία, ενώ οι διαδικασίες για τη χορήγηση των απαιτούμενων εγγράφων ολοκληρώθηκε άμεσα.

Οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους είχαν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά τον τελευταίο αγώνα της ομάδας στο τουρνουά, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αυστραλία και ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, δηλώνοντας ότι συζήτησε την κατάσταση των παικτριών με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι.

Ο Αλμπανίζι επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ τα ξημερώματα, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες για τη χορήγηση βίζας στις αθλήτριες είχαν ήδη ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα. «Οι Αυστραλοί έχουν συγκινηθεί από την κατάσταση αυτών των γενναίων γυναικών», δήλωσε. «Εδώ είναι ασφαλείς και θέλουμε να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους».

Την περασμένη εβδομάδα, σχολιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης είχε ζητήσει την αυστηρή τιμωρία των παικτριών, επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου σε αγώνα που διεξήχθη στο Γκολντ Κόουστ. Στους δύο επόμενους αγώνες τραγούδησαν τον ύμνο, ωστόσο ανέφεραν ότι αυτό έγινε υπό πίεση από την ιρανική κυβέρνηση.

Τις τελευταίες ημέρες, ενώσεις ποδοσφαιριστών, μέλη της ιρανικής διασποράς στην Αυστραλία αλλά και πολιτικά πρόσωπα είχαν εκφράσει φόβους ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συνέπειες εάν επέστρεφαν στο Ιράν. Η ομάδα είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Μπερκ σημείωσε ότι οι αθλήτριες βρέθηκαν μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις και εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλεια συγγενών και φίλων τους που παραμένουν στο Ιράν.

«Ήθελαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες», δήλωσε. «Είναι αθλήτριες που απλώς θέλουν να νιώθουν ασφαλείς και είναι ιδιαίτερα χαρούμενες που η Αυστραλία τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα».