Τα συγχαρητήρια του Σεργκέι Μπούμπκα στον Καραλή για το απίστευτο άλμα του!

Ο Σεργκέι Μπούμπκα συνεχάρη μέσω βιντεοκλήσης τον Μανόλο, για το απίστευτο άλμα 6.17 μέτρων που πέτυχε ο Ελλήνας αθλητής στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε χθες (28/02) στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία κάτι το πραγματικά αδιανόητο, με τον Έλληνα αθλητή να καταγράφει άλμα ύψους 6.17 μέτρων, το οποίο μεταφράζεται ως η 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο στο επί κοντώ ανδρών!

Με αυτό του το άλμα, ο «ιπτάμενος» Μανόλο ξεπέρασε θρύλους του αθλήματος όπως τον Ρενό Λαβιλενί (6.16μ) και τον Σεργκέι Μπούμπκα (6.15μ) και βρίσκεται πλέον πίσω μόνο από τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έχει πετύχει το εξωπραγματικό 6.30μ τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Τόκιο

MANOOLLOOOOOOO🔥@FlyManoloFly becomes the 2nd best pole vaulter of all time after soaring to 6.17m at the Greek Indoor Championships 💥



That’s a world lead and a massive 9cm improvement on his personal best 😮‍💨 pic.twitter.com/nJatKWl4UJ — World Athletics (@WorldAthletics) February 28, 2026

Όπως είναι φυσικό όλοι ήθελαν να συγχαρούν τον νεαρό αθλητή για αυτήν του την επίδοση, όμως εκείνο που πραγματικά ξεχώρισε είναι το τηλεφώνημα του Σεργκέι Μπούμπκα.

Όπως αποκάλυψε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο «τσάρος των αιθέρων» τον πήρε βιντεοκλήση για να τον συγχαρεί που τον... ξεπέρασε και ο ίδιος, γεμάτος υπερηφάνεια, απαθανάτισε σε story του στο Instagram αυτη τη μοναδική στιγμή, γράφοντας: «Ευχαριστώ κ.Μπούμπκα».