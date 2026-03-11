Ηρακλής - Tal Tech: Η βράβευση στον Μωραίτη και στον Σμιθ πριν την αναμέτρηση
Ο Ηρακλής φιλοξενεί την Tal Tech στο «Ιβανώφειο» με τον Δημήτρη Μωραίτη και τον Κρις Σμιθ να βραβεύονται από την ENBL.
Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες του... γηραιού τιμήθηκαν από τη διοργάνωση πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Ο διεθνής γκαρτν πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της κανονικής διάρκειας του θεσμού. Στον αντίποδα ο Αμερικανός αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.
Η ανάρτηση του Ηρακλή:
Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την TalTech/Alexela, η European North Basketball League βράβευσε τον Δημήτρη Μωραΐτη για την ανάδειξή του ως Καλύτερος Αμυντικός της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης και τον Chris Smith ως Πολυτιμότερο Παίκτη για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. pic.twitter.com/czNAXac6TV— IRAKLIS BC (@IraklisBc) March 11, 2026
