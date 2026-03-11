Νίκολιτς: «Να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται, είχα προειδοποιήσει για την Τσέλιε και δεν με πήρε κανείς στα σοβαρά»

Όσα είπαν Μάρκο Νίκολιτς και Σταύρος Πήλιος στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σλοβενία και είναι έτοιμη για το πρώτο ματς των «16» του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε τόσο στον στόχο της Ευρώπης, όσο και στον προσεχή αντίπαλο, σε συνάρτηση με την τελευταία τους «συνάντηση» στη League Phase.

Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε και ότι πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Επίσης τώρα θα παίξουμε δύο παιχνίδια. Η τρίτη διαφορά είναι ότι έχουμε καινούργιους παίκτες, κάποιοι που έφυγαν. Στην Τσέλιε επίσης συμβαίνει το ίδιο ενώ άλλαξε και προπονητή. Είμαστε σε καλή φόρμα, είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μας ήρθε σαν δώρο, εμείς το κερδίσαμε μόνοι μας και θέλουμε να πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Χαίρομαι που ήρθαν πολλοί φίλαθλοί μας. Είναι σημαντικό για τους παίκτες αυτό».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ σε σχέση με το ματς τον Οκτώβριο: «Η Τσέλιε παίζει physical παιχνίδι. Εχουνε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή έχουν αλλάξει, κάποια όχι. Εμείς κάναμε τρία μεγάλα λάθη, η Τσέλιε ήταν έτοιμη να τα τιμωρήσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Δέχονται γκολ, αλλά είναι έτοιμοι και να τιμωρήσουν. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε σωστά τακτικά και να παίξουμε έξυπνα χωρίς να δίνουμε δώρα».

Για το αν περιμένουμε μια ΑΕΚ όπως τα καλοκαιρινά προκριματικά: «Δεν είμαι βέβαιος, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού μας. Είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, παίρνουμε πιο πολλά ρίσκα, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Ήταν τότε πολύ σημαντικό να παίξουμε προσεκτικά. Τώρα θα παίξουμε φυσικά για το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να παίξουμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ πάντα θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο αν ήταν να διαλέξω».

Πήλιος: «Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται»

Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Σταύρος Πήλιος.

Για τις σκέψεις του πριν το ματς: «Είναι ένα μεγάλο νοκ-άουτ μας. Το περιμέναμε πως και πως από πριν τα Χριστούγεννα. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται, δεν είμαστε για να υπάρχουμε μόνο. Είναι δύο ματς, πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλο το παιχνίδι και το μυαλό μας είναι εδώ».