Με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγματος διεξάγεται την Κυριακή (8/3) ο ημιμαραθώνιος Αθήνας και οι παράλληλοι αγώνες, με δυνατές συμμετοχές σε άνδρες και γυναίκες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Δυνατές συμμετοχές περιλαμβάνει ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας την Κυριακή (8/2), καθώς στη γραμμή εκκίνησης στην Πλατεία Συντάγματος θα βρεθούν οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες του περσινού πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ανάμεσά τους η Αναστασία Μαρινάκου, η νικήτρια του 2025 στο εθνικό πρωτάθλημα, αλλά και βαλκανιονίκης με ρεκόρ διαδρομής (1:14.16). Την Κυριακή, που γιορτάζεται και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέλει να γίνει η Ελληνίδα με τις περισσότερες πρωτιές (τρεις) στο αγώνισμα και να βελτιώσει το ρεκόρ διαδρομής. Μάλιστα, προέρχεται από το πανελλήνιο ρεκόρ (1:11.37) που πέτυχε πριν από λίγες ημέρες στον Ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης.

Συμμετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουν δηλώσει επίσης η Ειρήνη Τσουπάκη, η Ματίνα Νούλα (κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος τα τελευταία δύο χρόνια), η Μελίσσα Αναστασάκη, η Νάνσυ Κοκκορού, η Γιώτα Βλαχάκη και η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου.

Στους άνδρες, στην εκκίνηση θα βρεθεί ο νικητής των τελευταίων δύο διοργανώσεων, Νίκος Σταμούλης, ο οποίος στέφθηκε πέρυσι και «χάλκινος» βαλκανιονίκης, τερματίζοντας σε 1:05.34.

Δίπλα του θα βρεθούν ο Παναγιώτης Καραΐσκος, που αν βρεθεί στη μέρα του μπορεί να βγάλει και εξαιρετικές επιδόσεις. Το 2025 ήταν 4ος στη γενική και 2ος στο Πρωτάθλημα με 1:06.14. Θα τρέξουν ακόμα, ο νικητής του 2021 και 2022, Γιώργος Σταμούλης, 5ος στην περσινή διοργάνωση και ο Κώστας Σταμούλης που έχει πάντα καλά πλασαρίσματα. Επίσης, μετέχει και ο πρωταθλητής του Μαραθωνίου του 2024, Χαράλαμπος Πιτσώλης.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας διεξάγεται και ο αγώνας δρόμου 5 χλμ. Στις γυναίκες η Μαρία Κάσσου επιστρέφει μετά τις νίκες της το 2022 και 2023 και θέλει να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα φθάσει τις τρεις πρωτιές στο αγώνισμα. Στους άνδρες ξεχωρίζει η συμμετοχή του περσινού νικητή Ορφέα Ιωάννου, που είχε επικρατήσει με 14:57 και θα κυνηγήσει τη νίκη με έναν καλύτερο χρόνο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

08:00 Ημιμαραθώνιος

Αφετηρία και τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)

11:45 Family Run

Αφετηρία Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (ΛΑΕΔ)

Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)

12:00 Special Olympics

Αφετηρία Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (Βυζαντινό Μουσείο)

Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)

12:15 5 χλμ.

Αφετηρία Οδός Φιλελλήνων (στο ύψος της Ερμού)

Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)