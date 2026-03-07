14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Οι Μαρινάκου και Νίκος Σταμούλης στην εκκίνηση
Δυνατές συμμετοχές περιλαμβάνει ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας την Κυριακή (8/2), καθώς στη γραμμή εκκίνησης στην Πλατεία Συντάγματος θα βρεθούν οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες του περσινού πανελληνίου πρωταθλήματος.
Ανάμεσά τους η Αναστασία Μαρινάκου, η νικήτρια του 2025 στο εθνικό πρωτάθλημα, αλλά και βαλκανιονίκης με ρεκόρ διαδρομής (1:14.16). Την Κυριακή, που γιορτάζεται και η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέλει να γίνει η Ελληνίδα με τις περισσότερες πρωτιές (τρεις) στο αγώνισμα και να βελτιώσει το ρεκόρ διαδρομής. Μάλιστα, προέρχεται από το πανελλήνιο ρεκόρ (1:11.37) που πέτυχε πριν από λίγες ημέρες στον Ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης.
Συμμετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουν δηλώσει επίσης η Ειρήνη Τσουπάκη, η Ματίνα Νούλα (κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος τα τελευταία δύο χρόνια), η Μελίσσα Αναστασάκη, η Νάνσυ Κοκκορού, η Γιώτα Βλαχάκη και η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου.
Στους άνδρες, στην εκκίνηση θα βρεθεί ο νικητής των τελευταίων δύο διοργανώσεων, Νίκος Σταμούλης, ο οποίος στέφθηκε πέρυσι και «χάλκινος» βαλκανιονίκης, τερματίζοντας σε 1:05.34.
Δίπλα του θα βρεθούν ο Παναγιώτης Καραΐσκος, που αν βρεθεί στη μέρα του μπορεί να βγάλει και εξαιρετικές επιδόσεις. Το 2025 ήταν 4ος στη γενική και 2ος στο Πρωτάθλημα με 1:06.14. Θα τρέξουν ακόμα, ο νικητής του 2021 και 2022, Γιώργος Σταμούλης, 5ος στην περσινή διοργάνωση και ο Κώστας Σταμούλης που έχει πάντα καλά πλασαρίσματα. Επίσης, μετέχει και ο πρωταθλητής του Μαραθωνίου του 2024, Χαράλαμπος Πιτσώλης.
Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας διεξάγεται και ο αγώνας δρόμου 5 χλμ. Στις γυναίκες η Μαρία Κάσσου επιστρέφει μετά τις νίκες της το 2022 και 2023 και θέλει να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα φθάσει τις τρεις πρωτιές στο αγώνισμα. Στους άνδρες ξεχωρίζει η συμμετοχή του περσινού νικητή Ορφέα Ιωάννου, που είχε επικρατήσει με 14:57 και θα κυνηγήσει τη νίκη με έναν καλύτερο χρόνο.
Το πρόγραμμα της Κυριακής
- 08:00 Ημιμαραθώνιος
Αφετηρία και τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)
- 11:45 Family Run
Αφετηρία Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (ΛΑΕΔ)
Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)
- 12:00 Special Olympics
Αφετηρία Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (Βυζαντινό Μουσείο)
Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)
- 12:15 5 χλμ.
Αφετηρία Οδός Φιλελλήνων (στο ύψος της Ερμού)
Τερματισμός Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)
