Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Με 33.000 συμμετοχές και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα για την 14η στάση

Ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου με νέο ρεκόρ συμμετοχών και τη συμμετοχή 33.000 δρομέων, τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και σημαντικές οργανωτικές αλλαγές είναι έτοιμος να βρεθεί στην αφετηρία για μία δυναμική εκκίνηση για τον στίβο, ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. Ο αγώνας, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον ΣΕΓΑΣ στις 8 Μαρτίου, ημέρα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Όλες οι λεπτομέρειες του αγώνα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε την Πέμπτη 19/2 στο Δημαρχείο Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Την Κυριακή στις 8 Μαρτίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα κατακλύσουν τους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι θα τρέξουν, άλλοι θα περπατήσουν, άλλοι θα σταθούν δίπλα τους ως εθελοντές, άλλοι θα τους ενθαρρύνουν από τα πεζοδρόμια. Και όλοι μαζί θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Αθήνα μπορεί να λειτουργεί συντονισμένα, με ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Στηρίζουμε σταθερά πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, σημείωσε: «Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους δρομικούς θεσμούς της χώρας και, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε έναν αγώνα που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ιστορία και τη δυναμική της πόλης μας. Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεών μας, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον κοινωνικο χαρακτήρα της διοργάνωσης, και τιμώντας την ημέρα της γυναίκας θα προσφέρουμε 10.000 ευρώ για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών του Δήμου Αθηναίων».

Πριν από τη Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοτζιά η δράση Kids Athletics με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία του Δήμου Αθηναίων, κατά την οποία έτρεξαν σε προσομοίωση της διαδρομής του Ημιμαραθωνίου, γνωρίζοντας βιωματικά τις αξίες του αθλητισμού. Στη δράση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαφής των νέων με τον αθλητισμό και τον ενεργό τρόπο ζωής.

H ERGO μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης και σταθερός σύμμαχος στις δράσεις του ΣΕΓΑΣ, θα παίξει και φέτος καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Η Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας, υπογράμμισε: «Με το μήνυμα “ERGO για Όλους”, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που ξεκινά τη δική του διαδρομή γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο την κάλυψη ενός κινδύνου. Αφορά τη στήριξη των ανθρώπων ώστε να μπορούν να προχωρούν μπροστά, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, σε κάθε τους βήμα».

Sold out με ρεκόρ συμμετοχών σε λιγότερο από 48 ώρες

Σε λιγότερο από 48 ώρες από το άνοιγμα των εγγραφών, οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της διοργάνωσης και τη μαζική συμμετοχή του κοινού. Συνολικά φέτος διατέθηκαν 6.000 περισσότερες θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης αποτυπώνει χαρακτηριστικά την ανάπτυξη του θεσμού -«Ο Ημιμαραθώνιος μεγάλωσε τόσο, που είναι μισός μαραθώνιος και στους αριθμούς»- και υπογραμμίζει τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής και της απήχησης του αγώνα.

Στο οργανωτικό σκέλος, παρουσιάστηκε η νέα χάραξη της διαδρομής των 5 χλμ, η οποία πλέον κατά 95% ακολουθεί τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, περιορίζοντας την όχληση για κατοίκους και επισκέπτες και βελτιώνοντας τη συνολική λειτουργία της διοργάνωσης.

Ο Δημήτρης Χαλβατζάρας, Τεχνικός Διευθυντής Ημιμαραθωνίου, ανέφερε: «Ο αγώνας κάθε χρόνο γίνεται μεγαλύτερος. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή, έγιναν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι Αθηναίοι πολίτες. Οι δρομείς των 5 χλμ. θα ακολουθήσουν τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου κατά 55%. Έτσι, θα έχουμε περισσότερους τερματισμούς και θα δώσουμε πιο γρήγορα την Αθήνα στους πολίτες».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση του αγώνα, καθώς η διοργάνωση πραγματοποιείται ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Ο ΣΕΓΑΣ εισήγαγε φέτος για πρώτη φορά τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης (Public Ballot) για επιπλέον θέσεις συμμετοχής, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία σε δρομείς που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν λόγω του άμεσου sold-out.

Η πρωτοβουλία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους δρομείς συγκεντρώνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό που θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας το μήνυμα ισότητας και κοινωνικής στήριξης που συνοδεύει τη φετινή διοργάνωση.