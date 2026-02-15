Μαρινάκου: Κατέρριψε στη Βαρκελώνη το πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο
Σε ακόμα μια κορυφαία στιγμή για τον ελληνικό στίβο, η Αναστασία Μαρινάκου κατέρριψε σήμερα (15/2) το πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο, κατά τη διάρκεια του διεθνούς αγώνα στη Βαρκελώνη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 1:11.37, καταρρίπτοντας την επίδοση (1:11.52) που κατείχε η Ουρανία Ρεμπούλη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ το 2016.
Η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ διατήρησε σταθερό τον ρυθμό της στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Η καθοριστική αλλαγή όμως ήρθε μετά το 18ο χιλιόμετρο, όπου η Μαρινάκου ανέβασε στροφές, επιβεβαιώνοντας οτι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η βελτίωσή της είναι θεαματική, καθώς το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ ήταν 1:14.16. Επόμενος στόχος για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας στις 8 Μαρτίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.