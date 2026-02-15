Η Αναστασία Μαρινάκου κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο σε τουρνουά της Βαρκελώνης.

Σε ακόμα μια κορυφαία στιγμή για τον ελληνικό στίβο, η Αναστασία Μαρινάκου κατέρριψε σήμερα (15/2) το πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο, κατά τη διάρκεια του διεθνούς αγώνα στη Βαρκελώνη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 1:11.37, καταρρίπτοντας την επίδοση (1:11.52) που κατείχε η Ουρανία Ρεμπούλη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ το 2016.

Η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ διατήρησε σταθερό τον ρυθμό της στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Η καθοριστική αλλαγή όμως ήρθε μετά το 18ο χιλιόμετρο, όπου η Μαρινάκου ανέβασε στροφές, επιβεβαιώνοντας οτι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βελτίωσή της είναι θεαματική, καθώς το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ ήταν 1:14.16. Επόμενος στόχος για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας στις 8 Μαρτίου.