Ο Εμμανουήλ Καραλής επτά ημέρες μετά το άλμα στα 6,17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα επιχειρήσει νέες «πτήσεις» στο μίτινγκ επί κοντώ στη Ρουέν της Γαλλίας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι το μεγάλο όνομα στο μίτινγκ επί κοντώ «Perche Elite Tour Rouen» στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, που θα γίνει το Σάββατο (7/3).

Μια εβδομάδα μετά το μυθικό άλμα στα 6,17μ. που πέτυχε στην πρώτη μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου και τον έκαναν τον 2ο καλύτερο αθλητή όλων των εποχών, ο Καραλής πάει για νέες υψηλές πτήσεις και στην πόλη της Νορμανδίας.

O Έλληνας ολυμπιονίκης, νικητής στην περσινή διοργάνωση με 5,85μ., φέτος απειλεί το ρεκόρ του μίτινγκ, που έχει ο Αμερικανός, Κρίστοφερ Νίλσεν με 6,05μ. από το 2022.

Στον αγώνα των ανδρών θα πάρουν μέρος έξι αθλητές με ρεκόρ από τα 6,00μ. και πάνω, με τον Aυστραλό, Κέρτις Μάρσαλ να ξεπερνά αυτό το ύψος - ορόσημο φέτος, στο μίτινγκ του Κλερμόν-Φεράν.

Στον αγώνα της Ρουέν δεν πάρει μέρος ο Ντουπλάντις, που θα φιλοξενήσει τα άλλα μεγάλα αστέρια του αγωνίσματος στο δικό του μίτινγκ, το «Mondo Clasic», στις 12 Μαρτίου στην Ουψάλα.