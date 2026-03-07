Η Μύκονος έκανε δικό της τον Μοχάβι Κινγκ που τον Σεπτέμβριο του 2025 συμπλήρωσε τη 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάβι Κινγκ, του 23χρονου Νεοζηλανδού γκαρντ έως και το τέλος της σεζόν 2025-26 της Stoiximan GBL.

Ο Κινγκ είναι γνωστός από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, όπου κι αποτέλεσε συμπληρωματικό παίκτη στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Παρτίζαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Μύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μοχάβι Κινγκ.

Ο Μοχάβι Κινγκ (Mojave King) γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2002, έχει ύψος 1,95 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Κερνς Τάιπανς (Cairns Taipans), όπου σε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αυστραλίας κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, σε 25,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο 23χρονος Νεοζηλανδός περιφερειακός, διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, επιλέχθηκε στο Νο. 47 του 2023 NBA Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ τα δικαιώματά του έχουν οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα της Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας με τις ομάδες Αντελαΐντ 36ers, Σάουθλαντ Σαρκς, Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς και Ταουράνγκα Ουάι. Επιπλέον, είχε θητείες στη G-League κατά τη διετία 2022–2024, με τους Τζι-Λιγκ Άιγκναϊτ και τους Ιντιάνα Μαντ Αντς.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμπλήρωσε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Παρτίζαν, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διεξήχθη στην Αυστραλία.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στο υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026 στη Stoiximan GBL.

Η Μύκονος καλωσορίζει τον Μοχάβι Κινγκ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες».