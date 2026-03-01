Καραλής: Το άλμα στα 6.17μ. σε έξι φωτογραφικά καρέ

Δημήτρης Ντζάνης
To μυθικό άλμα του Καραλή στα 6.17μ. σε έξι φωτογραφικά καρέ

bet365

Δείτε σε έξι φωτογραφικά καρέ το άλμα του Εμμανουήλ Καραλά στα 6.17μ., που θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει 6.20μ., αν βρισκόταν εκεί ο πήχης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα του στα 6.17μ. είναι πρώτο θέμα κι εκτός συνόρων στα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με τον στίβο.

Ο 26χρονος Καραλής εκτοξεύτηκε στη 2η θέση της λίστας με τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών στο αγώνισμα, ξεπερνώντας τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Ρενό Λαβιλενί.

Εντυπωσιακή είναι η ανάρτηση του πολωνικού sprinterzy.com, που παρουσίασε σε έξι φωτογραφικά καρέ την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή στα 6.17μ. Εστιάζει στις κινήσεις του τη στιγμή της οριζοντίωσης του σώματός του, μέχρι και τη στιγμή που έχει περάσει τον πήχη κι έχει αρχίσει η φάση προσγείωσης.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς: «Ο Μανόλο πέρασε πάνω από τους Οπέλκα, Ίσνερ και Μεντβέντεφ»
Ο Εμμανουήλ Καραλής

karalis

 

Όπως φαίνεται σε αυτά ο Καραλής έχει εκτελέσει άψογα το άλμα του, που είναι καθαρά πάνω από τα 6.17μ.

Ο Καραλής, που μαζί με τον πατέρα του Χάρη, έχει για προπονητή τον Πολωνό, Μάρτσιν Στσεπάνσκι για να φθάσει σε ενάμιση χρόνο να μετρά 16 άλματα πάνω από τα έξι μέτρα, έχει δουλέψει κι έχει βελτιωθεί σε πολλούς τομείς.

Και ένας από αυτούς είναι και η βελτίωση της ταχύτητάς του στο δρομικό κομμάτι, ένα στοιχείο που έχει φέρει τον Μόντο Ντουπλάντις μέχρι τα 6.30μ.

Οι συντάκτες του sprinterzy.com αναφέρονται σε αυτό, γράφοντας πως «οι αθλητές του επί κοντώ τρέχουν σαν τους καλύτερους σπρίντερ—ψηλά», εννοώντας πως στο επί κοντώ «μπορεί να φαίνεται πως υπερισχύει η πτήση, όμως η ενέργεια έρχεται από την ταχύτητα, την τεχνική κι αυτή διαχέεται στον αέρα».


@Photo credits: Print Screen / sprinterzy.com
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα