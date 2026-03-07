Οι φίλοι των Γουλβς και Λίβερπουλ δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, φωνάζοντας μαζί ρυθμικά για εκείνον στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη «μάχη» τους για την Premier League, όπου το γκολ του Αντρέ στις καθυστερήσεις έκρινε υπέρ των γηπεδούχων το ματς (2-1), Γουλβς και Λίβερπουλ τα είπαν ξανά στο «Μολινό», αυτή τη φορά για το FA Cup.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ παρουσίασε τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ήταν άκρως σοβαρή και με το άνετο 1-3 δεν άφησε κανένα περιθώριο σε εκείνη του Ρομπ Έντουαρντς, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Πάντως, η στιγμή του παιχνιδιού δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά με τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα. Οι φίλαθλοι των δυο ομάδων δε γινόταν να ξεχάσουν τα αδέρφια από την Πορτογαλία, που τόσο απροσδόκητα έφυγαν από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο.

Έτσι, με την συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα (σσ το νούμερο που φορούσε ο Ζότα), φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, κρατώντας παράλληλα κασκόλ και σημαίες, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του.