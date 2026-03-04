Κανονικά στη Λευκωσία το ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων, η ελληνική ομάδα

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και η κυπριακή ομοσπονδία ενημέρωσαν ότι το ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων θα διεξαχθεί κανονικά στη Λευκωσία το διήμερο 14-15 Μαρτίου.

Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου (ΕΑ), Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ και ο ομόλογός του της κυπριακής (ΚΟΕΑΣ), Περικλής Μάρκαρης απέστειλαν επιστολή προς τις χώρες-μέλη αναφορικά με το ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων στη Λευκωσία (14-15/3), στην οποία επιβεβαιώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Από την πλευρά του ΣΕΓΑΣ ανακοινώθηκε «ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις παρενέργειες της κρίσης στην Κύπρο και, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Ως όφειλε, η ελληνική ομοσπονδία δήλωσε την ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων, εφόσον, φυσικά αυτό διεξαχθεί.

Η ελληνική αποστολή

Σφαίρα: Ιάσων Μαχαίρας,Μαρία Μαγκούλια, Μαρία Ραφαηλίδου (Κ23)

Δίσκος: Δημήτρης Παυλίδης, Κρίστυ Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Αραμπατζή

Σφύρα: Μιχάλης Αναστασάκης, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Παπαναστασίου (Κ23), Σταυρούλα Κοσμίδου, Παρασκευή Πουλλή (Κ23)

Ακόντιο: Δημήτρης Τσίτσος, Ελίνα Τζένγκο

Η επιστολή των προέδρων της ΕΑ και του ΚΟΕΑΣ

«Αγαπητοί φίλοι,

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 14–15 Μαρτίου 2026 στη Λευκωσία, Κύπρος, και κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα θέλαμε να σας παράσχουμε ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Πρωτίστως, η ασφάλεια και η ευημερία των αθλητών, των συνοδών και όλων των συμμετεχόντων μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όσο και για την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή.

Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την Κυβέρνηση της Κύπρου και τις αρμόδιες εθνικές αρχές και, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε καθημερινή βάση.

Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση συνεχίζονται επί του παρόντος με ειρηνικό και ομαλό τρόπο. Ως εκ τούτου, ο αγώνας επιβεβαιώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την Κυπριακή Ομοσπονδία και τις τοπικές αρχές και θα συνεχίσει να αξιολογεί προσεκτικά την κατάσταση κατά την περίοδο που προηγείται της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε κατάσταση που ενδέχεται να παρουσιάζει πιθανό κίνδυνο, η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή θα ενημερώσει άμεσα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και εμείς θα κοινοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή αναγκαία μέτρα σε όλες τις Ομοσπονδίες Μέλη και τους συμμετέχοντες.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και προς το βέλτιστο συμφέρον όλων των συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται θα καθοδηγούνται αποκλειστικά από κριτήρια ασφάλειας».

