Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μετράει απώλειες ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μπαίνει στη λίστα των αμφίβολων.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον στόχο του απέναντι στην Κηφισιά, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς και πάτησε κορυφή, ωστόσο δεν υπάρχει χρόνος για να μείνει στα όσα έγιναν στη Νίκαια.

Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στον Πειραιά απέναντι στον Ολυμπιακό, εκεί όπου θα κριθούν πολλά στη μάχη της κορυφής.

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης στη Νίκαια βρήκε την ομάδα στη Νέα Μεσημβρία να μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη μάχη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, «το τεχνικό επιτελείο χώρισε το γκρουπ σε δύο μέρη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην αποκατάσταση όσων τράβηξαν το μεγαλύτερο φορτίο.

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην Κηφισιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής και συμμετείχαν σε οικογενειακό διπλό».

Στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε το όνομα του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας επιθετικός υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της Νίκαιας και σήμερα υποβλήθηκε σε θεραπεία, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι να κρίνεται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη.

Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν οι Πέλκας, Μεϊτέ και Παβλένκα, ο Τάισον έβγαλε μέρος της προπόνησης με την ομάδα και στη συνέχεια συνέχισε μόνος του, ενώ θεραπεία ακολούθησε και ο Κένι.

Η κατάσταση όλων θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση της Παρασκευής (06/03, 17:00), με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει νεότερα για το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι στη μεγάλη μάχη του Φαλήρου.