Άταμαν: «Ο Μπιμπέροβιτς είναι τόσο Τούρκος όσο κι εμείς!»

Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο status του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σχετικά με την παρουσία του στην Εθνική Τουρκίας, βάζοντας στην εξίσωση και τον Μαλακάι Φλιν.

Η Τουρκία του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει αήττητη στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες πριν από την αναμέτρηση με τη Σερβία στην Κωνσταντινούπολη (2/3, 20:00).

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έκανε τη διαφορά στον πρόσφατο αγώνα στο Βελιγράδι και ο Άταμαν αναφέρθηκε στον φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε: «Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αγωνίστηκε στη Σερβία με μεγάλη αυτοθυσία και τα πήγε πολύ καλά. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά μας όπλα για την κατάκτηση της νίκης. Μετά τον αγώνα, είχε ενοχλήσεις και αισθανόταν κουρασμένος. Μιλήσαμε και εκείνος, με μεγάλη αφοσίωση, είπε ότι θέλει να αγωνιστεί και αύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίζει στην Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια. Είναι τόσο Τούρκος όσο κι εμείς. Σε αυτή τη σημαντική περίοδο δεν άφησε την ομάδα μόνη της. Από εδώ, τον ευχαριστώ θερμά».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας πρόσθεσε: «Η Φενέρμπαχτσε επίσης έδειξε καλή θέληση σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ τη σημερινή διοίκηση της Φενέρ. Περιμένουμε να παίξει σαν Τούρκος μετά από λίγο καιρό. Η Ομοσπονδία καταβάλλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν μπορέσουμε να κάνουμε τον Ταρίκ Τούρκο πολίτη, θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή πολιτογράφησης για τον Μαλακάι Φλιν. Γι' αυτό προσκαλέσαμε και τον Φλιν στην ομάδα».

Ο Μπιμπέροβιτς μετράει 19.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε τρεις αγώνες στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.