Σε ένα ματς με θέαμα, άγχος και πολλά γκολ, η Γουβέντους επέστρεψε από το 3-1 στη Ρόμα και με ισοφάριση (3-3) στο 90΄+3 παρέμεινε ζωντανή στη μάχη του Champions League.

Ματς για γερά νεύρα στη Ρώμη, καταδικασμένο να χαραχθεί στη μνήμη κάθε φίλαθλου που απολαμβάνει τη Serie A. Για κάτι λιγότερο από 80 λεπτά η Ρόμα κάλπαζε προς μια νίκη που θα την έστελνε αγκαλιά με τα «αστέρια», όμως υπολόγιζε χωρίς το ατσάλινο πνεύμα της Γιουβέντους. Με αντεπίθεση στο τελευταίο σπριντ του αγώνα, η Γηραιά Κυρία ισοφάρισε στο 90΄+3΄και με το τελικό 3-3 παρέμεινε στο -4 από την πρώτη τετράδα.

Το τρομερό διαγώνιο σουτ του Γουέσλεϊ Φράνκα στο 39΄άνοιξε τον χορό των γκολ για τη για το σκορ ημιχρόνου, όμως στο δεύτερο μέρος ακολούθησε... καταιγισμός. Αρχικά στο 47΄ο Κονσεϊσάο έπιασε ασύλληπτο βολέ έξω από την περιοχή κι έστειλε τη μπάλα στα «παραθυράκι» της εστίας για το 1-1.

Μέσα σε δέκα λεπτά ωστόσο, η Ρόμα ανάκτησε το προβάδισμα και το χαλύβδωσε με δυο γκολ. Αρχικά στο 54΄ο Εντικά βρήκε δίχτυα για το 2-1, ενώ στο 65΄ο Κονέ έβγαλε τρομερή κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Μάλεν που έσκαψε τη μπάλα στο τετ-α-τετ για να χαρίσει διαφορά ασφαλείας στους γηπεδούχους.

Όλα έδειχναν πως η Ρόμα θα έπαιρνε ένα αστεράτο τρίποντο, όμως η Γιουβέντους μίλησε στο τέλος. Στο 78΄ο Μπόγκα σκόραρε από κοντά κι έβαλε τους Μπιανκονέρι στο παιχνίδι, με το μοιραίο χτύπημα να έρχεται στις καθυστερήσεις όταν ο Γκάτι κοντρόλαρε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και με δυνατό τελείωμα έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Τορίνο – Λάτσιο 2-0

Βαθιά ανάσα πήρε η Τορίνο, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Λάτσιο και ξέφυγε στο +6 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Serie A. Η Γκρανάτα χτύπησε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, με τον Σιμεόνε να ανοίγει το σκορ στο 21' και τον Σαπάτα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την ήττα αυτή, οι Λατσιάλι έμεινε δέκατοι στον βαθμολογικό πίνακα και σιγά σιγά αποχαιρετούν την ευρωπαϊκή έξοδο...