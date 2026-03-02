Η Μαρσέιγ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, επικράτησε 3-2 με ανατροπή της Λιόν και επέστρεψε στις νίκες, ενώ αναζωπυρώθηκαν και οι ελπίδες για το Champions League.

Σε ένα χορταστικό ματς η Μαρσέιγ με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη κόντρα στη Λιόν με 3-2 στο «Βελοντρόμ» με πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ. Οι Μασσαλοί μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, επέστρεψαν στις νίκες και παραμένουν στην 4η θέση της βαθμολογίας της Ligue 1, ενώ μείωσαν στους δύο βαθμούς από τους Λιονέ και τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο α' μέρος και μόλις στο 3' ο Τολισό άνοιξε το σκορ. Ο Γάλλος παίκτης πήρε την πάσα του Έντρικ και με αριστερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Λιόν ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, με τον Έντρικ να φτάνει κοντά στο γκολ, ενώ στη καθυστερήσεις είχε καλή στιγμή και ο Γιάρεμτσουκ, που ξεκίνησε βασικός και ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ρούλι. Από την άλλη, ο Γκρίνγουντ έχασε δύο καλές ευκαιρίες για τους γηπεδούχους με τον Γκριφ να κρατάει ανέπαφη την εστία του.

Η Μαρσέιγ μπήκε πιο δυναμικά στο β' ημίχρονο. Στο 52' ο Παϊσάο, αφού δέχτηκε την ασίστ του Χόιμπιεργκ, με ένα δυνατό σουτ, εκτέλεσε στο παραθυράκι παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ των Λιονέ και έφερε το ματς στα ίσα. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, ανέκτησαν το προβάδισμα, καθώς στο 76' ο Χίμπερτ με αριστερό τελείωμα έγραψε το 2-1. Οι χαρές δεν κράτησαν πολύ, αφού ο Ομπαμεγιάνγκ με δύο γκολ στο 86' και στο 90'+1' έφερε το ματς τούμπα και κλείδωσε το τρίποντο με το τελικό 3-2.

Λιλ - Ναντ 1-0

Η Λιλ δυσκολεύτηκε κόντρα στη Ναντ, αλλά στις καθυστερήσεις (90'+4') βρήκε το χρυσό γκολ για το τελικό 1-0 με τον Νγκόι και βρίσκεται στην 5η θέση έχοντας 40 βαθμούς.

Λοριάν - Οσέρ 2-2

Η Λοριάν πήρε το βαθμό της ισοπαλίας από την Οσέρ με 2-2 και έχασε έδαφος να ανέβει ψηλότερα στη βαθμολογία, καθώς έμεινε 10η. Ο Σενάγια στο 1' άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 19' με τον Ντιέγκ. Η Οσέρ ανέκτησε το προβάδισμα στο 24' με τον Κασιμίρ, αλλά στο 29' ο Ντιένγκ χτύπησε ξανά για το τελικό 2-2.

Παρί FC - Νις 1-0

Η Παρί FC επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε 1-0 της Νις με γκολ του Μουνετσί και βρίσκεται στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ στο 90'+5' έμεινε με 10 λόγω αποβολής του Ντε Σμετ.

Μετς - Μπρεστ 0-1

Η Μπρεστ επικράτησε της ουραγού Μετς με 1-0, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 22' και ανέβηκε στην 9η θέση σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη. Σκόρερ χρίστηκε ο Αχορκέ στο 69'.