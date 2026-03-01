Παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του εξαιρετικού Πανιωνίου με 3-2 και κρατάει την πρωτιά στα χέρια του. Πολύ κοντά στο όνειρο της επτάδας οι «κυανέρυθροι».

Σε ένα ακόμα όμορφο παιχνίδι για την Volley League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 από τον εξαιρετικό Πανιώνιο στο Μετς, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-12) και κρατάει τις τύχες στα χέρια του όσον αφορά την πρωτιά στην κανονική διάρκεια που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος.

Οι «πράσινοι» ανέβηκαν και πάλι στην κορυφή φτάνοντας τους 40 βαθμούς, αφήνοντας στην δεύτερη τον Μίλωνα με 39. Την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου παίζει με την Καλαμάτα 80' εκτός έδρας και αν κερδίσει με 3-0 ή 3-1 είναι σίγουρα πρώτη, ότι και να γίνει στο Μίλωνας – Κηφισιά.

Όσον αφορά τους εξαιρετικούς «κυανέρυθρους» που μην ξεχνάμε πως έχουν καταφέρει να βρίσκονται και στο Final Four του Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ανέβηκαν στην 6η θέση με 18 βαθμούς, όσους έχει και η Καλαμάτα 80' με την Κηφισιά να είναι στην 8η με 17. Για να μείνουν στην επτάδα θα πρέπει, είτε να κερδίσουν με 3-0 ή 3-1 τον Φλοίσβο εντός χωρίς να κοιτάζουν τι θα γίνει επίσης στο Μίλωνας – Κηφισιά.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και με τον Μπούσα να είναι εξαιρετικός φτάνοντας στους 26 πόντους, κατάφεραν να πάρουν τα δύο πρώτα σετ που τους έδωσαν και τον έναν βαθμό. Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τον Γκάσμαν να είναι εξαιρετικός έκαναν την ανατροπή και πλέον όπως αναφέραμε είναι στο χέρι του η πρωτιά.

Διαιτητές: Βουδούρης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντσας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Παυλάκης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 23-25

2ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-21

4ο σετ: 8-6, 16-8, 21-10, 25-13

5ο σετ: 2-5, 8-10, 11-12, 15-12

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 70 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 47 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-12) σε 131'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 23 (14/22 επ., 2 άσσοι, 7 μπλοκ), Γιάντσουκ 17 (15/27 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ. - 31% άριστες), Νίλσεν 28 (23/36 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 12 (7/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 24% άριστες) / Κοντοστάθης (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Κασαμπαλής 2 (1/1 επ., 1 άσσος).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 26 (19/36 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τίελ 1 (1 μπλοκ), Κάτιτς 13 (11/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. - 7% άριστες), Μπαρμπούνης 13 (13/27 επ., 43% υπ. - 21% άριστες), Δανιήλ 5 (3/9 επ., 2 μπλοκ), Μπάσης 5 (1/3 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 59% υπ. - 27% άριστες), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Αντράντε.

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 28/2

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19)

Κυριακή 1/3

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ 0-3 (21-25, 25-27, 16-25)

Κηφισιά – Καλαμάτα ’80 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Φοίνικας Σύρου – Μίλων 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 23-25, 10-15)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 40

2. Μίλων 39

3. Ολυμπιακός 35

4. ΠΑΟΚ 34

5. ΟΦΗ 28

6. Πανιώνιος 18

7. Καλαμάτα ’80 18

8. Κηφισιά 17

9. Φοίνικας Σύρου 14

10. Φλοίσβος 12