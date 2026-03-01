Μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στο Europa League, η Θέλτα λύγισε με ανατροπή 2-1 τη Τζιρόνα στη Καταλονία και παρέμεινε σταθερά σε τροχιά Ευρώπης.

Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Θέλτα. Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στους «16» του Europa League εις βάρος του ΠΑΟΚ, οι Γαλιθιάνοι επικράτησαν με ανατροπή 2-1 στην έδρα της Τζιρόνα και παρέμειναν εδραιωμένοι στην πρώτη εξάδα της La Liga. Το γκολ του Βανάτ στο 35΄έβαλε σε θέση οδηγού τη Τζιρόνα, όμως στο β΄μέρος οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το ματς. Αρχικά ο Τζουντγκλά στο 57΄έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 70΄το αυτογκόλ του Βίτορ Ρέις ολοκλήρωσε την ανατροπή υπέρ της Θέλτα.