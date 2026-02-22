Πρεμιέρα με 6.06μ. ο Ντουπλάντις, στην 3η θέση ο Καραλής στο Κλερμόν Φεράν

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις άρχισε τη χρονιά με 6.06μ. από το Κλερμόν Φεράν, πετυχαίνοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στην 3η θέση ο Εμμανουήλ Καραλής με 5.90μ.

Η πολυαναμενόμενη πρώτη μονομαχία στη χρονιά ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Αρμάντ Ντουπλάντις στο σπουδαίο μίτινγκ επί κοντώ «All Star Perche» στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας, εξελίχθηκε σε μονομαχία των τριών, με τελικό νικητή τον συνήθη ύποπτο.

Ο Ντουπλάντις στην πρεμιέρα του στο 2026 με 6.06μ. έκανε δική του την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, ενώ επιχείρησε και για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.31μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής τρεις ημέρες μετά το πρώτο εξάρι στο χρονιά, που έβγαλε στο Λιεβέν (6.00μ.), αυτή τη φορά δεν κατάφερε να βγάλει ανάλογο άλμα και με 5.90μ. πήρε την 3η θέση.

Μάρσαλ: Ο 31ος που μπήκε στο κλαμπ των εξάρηδων

Ανάμεσα στους Καραλή και Ντουπλάντις βρέθηκε ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός «χάλκινος» πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, έβγαλε το άλμα της καριέρας του και με 6.00μ. έγινε ο 31ος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά αυτό το φράγμα.

Ο Καραλής άρχισε τον αγώνα του ξεπερνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5.70μ, ύψος που ξεκίνησε, περνώντας επιτυχημένα και ο Ντουπλάντις.

Οι δυο τους άφησαν τα 5.80μ., ύψος που πέρασαν οι Κέρτις Μάρσαλ , Εθάν Κορμόν, Σαμ Κέντρικς, Τιερί Μπαπτίστ και Κέι Σι Λάιτφουτ. Ο Καραλής ήταν ο πρώτος που πέρασε με το πρώτο άλμα τα 5.90μ., με τον Ντουπλάντις να τον μιμείται και τον Μάρσαλ να χρειάζεται την 3η προσπάθεια στο ύψος για να συνεχίσει στον αγώνα.

Mάλιστα ο 29χρονος Αυστραλός, περνώντας με την πρώτη τα 6,00μ. έγινε ο 31ος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά αυτό το «φράγμα», βελτιώνοντας κατά πέντε εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ. Ο Καραλής απέτυχε στο 1ο άλμα του στα 6.00μ., αφήνοντας τις δύο επόμενες προσπάθειές του για το επόμενο ύψος και τον Ντουπλάντις να μην επιχειρεί στα 6.00μ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.06μ., εκεί κατά σειρά απέτυχαν οι Μάρσαλ και Καραλής, σε αντίθεση με τον Ντουπλάντις, που «καθάρισε» αμέσως με το ύψος, κάνοντας δική του την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, που είχε ο 22χρονος Ματβέι Βολκόφ με 6.01μ. και σημείωσε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Ο Καραλής απέτυχε και στο 2ο άλμα του στα 6.06μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα του, με τον Μάρσαλ να παίρνει τη 2η θέση και τον Ντουπλάντις να μένει μόνος του και να επιχειρεί τρεις φορές-ανεπιτυχώς- στα 6.31μ. για το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Στον αγώνα των γυναικών, τέσσερις αθλήτριες ξεπέρασαν τα 4.76μ.: Νικήτρια στη διαφορά προσπαθειών αναδείχθηκε η Τσέχα, Αμαλίε Σβαμπίκοβα, κι ακολούθησαν οι Τίνα Σούτεϊ, η Νεοζηλανδή Ιμόγκεν Άιρις (ατομικό ρεκόρ) και η Γαλλίδα, Μαρί-Ζουλί Μπονί, που σημείωσε εθνικό ρεκόρ.



