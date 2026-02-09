Η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν η εκλεκτή στις επιλογές του κόσμου και είναι η νικήτρια στην κατηγορία Rising Star γυναικών στα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet.

Η κατηγορία Rising Star γυναίκας στα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet περιελάμβανε οκτώ σπουδαίες επιλογές για το φίλαθλο κοινό, από ανερχόμενα αστέρια του αθλητισμού μας.

Όπως η Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία τελικά αναδείχθηκε ως η κορυφαία αθλήτρια στην κατηγορία «rising star» στα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet, τα αθλητικά βραβεία κοινού, που γιόρτασαν την επέτειο των 11ων χρόνων τους σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Η Μαρία Ραφαηλίδου είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της σφαιροβολίας, πριν από μερικές ημέρες, στις 29 Ιανουαρίου, γιόρτασε τα 19α γενέθλιά της και ήδη έχει σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της.

Ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία τον αθλητισμό με παρότρυνση του πατέρα της, ο οποίος ήταν αθλητής της σφυροβολίας και από τα πρώτα της βήματα έδειξε το ταλέντο της.

Μέσα στο 2025 η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, με βολή στα 16,16μ., ενώ ήδη στη συλλογή της έχει και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης Κ18, με σφαίρα τριών κιλών.

Παράλληλα, την περασμένη χρονιά αναδείχθηκε και πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία των γυναικών, με βολή στα 16,36μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ και τη φέρνει ανάμεσα στις 10 κορυφαίες Ελληνίδες, όλων των εποχών, ενώ αξιοθαύμαστη είναι και η επίδοσή της στη δισκοβολία, με 51,22μ. από τον Μάρτιο του 2025.