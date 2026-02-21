H Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Ιουλιάννα Ρούσσου κατέκτησαν τα δύο χρυσά μετάλλια της Ελλάδας στο βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου, στα 11 μετάλλια η συνολική συγκομιδή.

H Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500μ., χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια στο βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου που έγινε το Σάββατο (21/2) στο Βελιγράδι.

Συνολικά η Ελλάδα κατέκτησε 11 μετάλλια, που μεταφράζονται σε δύο χρυσά, πέντε αργυρά και τέσσερα χάλκινα.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε εξαιρετικό αγώνα στο επί κοντώ, καταρρίπτοντας την ατομική της επίδοση πρώτα σε κλειστό στίβο, με άλμα στα 4.46μ. και στη συνέχεια το απόλυτο ρεκόρ της με 4.52μ.

Το δεύτερο χρυσό ήρθε από την 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500 μ. σε μια κούρσα όπου ήταν η απόλυτη κυρίαρχος και τερμάτισε με άνεση πρώτη σε 4:20.96.

Στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, βαρύς από την προπόνηση δύναμης της τελευταίας εβδομάδας, όπως είπε ο ίδιος, και χωρίς την παρουσία του Γιώργου Πομάσκι στην εξέδρα, πήδηξε στο τελευταίο άλμα 8.14μ., κυνηγώντας μέχρι το τέλος τον αγώνα, καθώς ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ είχε το προβάδισμα από την αρχή και ήταν ο νικητής με 8.42μ. Διπλή ελληνική παρουσία στο βάθρο με τον Νίκο Σταματονικολό να πηδά 7.76μ. και να είναι τρίτος.

Μετάλλιο από το μήκος ήρθε και από τις γυναίκες με την Ναταλία Μπέση να σημειώνει 6.28μ. στο πρώτο της άλμα, επίδοση αρκετή για την τρίτη θέση. Ήταν το τελευταίο ελληνικό μετάλλιο της ημέρας και ήρθε λίγο μετά το αργυρό της 19χρονης Μαρίας Ραφαηλίδου στη σφαίρα με βολή στα 16.12μ.

Και από το επί κοντώ των ανδρών ήρθε μετάλλιο, αργυρό, με τον Αντώνη Σάντα, με 5.45μ.. Δεύτερος ήταν και ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος με 2.17μ., πέρασε με την πρώτη και στη συνέχεια ανέβηκε στα 2.23, όπου απέτυχε, αλλά είχε ένα πολύ καλό τρίτο άλμα.

Η ημέρα άνοιξε με το χάλκινο μετάλλιο από τον Νικόλα Ανδρικόπουλου στο τριπλούν με 16.29μ. Άλλη μια κούρσα κάτω από τα 2:03 (2.02.70) έκανε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μ. και ανταμείφθηκε με το αργυρό μετάλλιο, ενώ η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν 3η στα 60 μ. με 7.32.

Πηγή: ΣΕΓΑΣ