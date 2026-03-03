Ο ατζέντης του Μεχντί Ταρέμι έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για τον Ιρανό, αναφέροντας πως είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην δουλειά του.

Φινάλε στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τον Μεχντί Ταρέμι και την ενδεχόμενη συμμετοχή του στην εμπόλεμη κατάσταση της πατρίδας του, έβαλε ο ατζέντης του Ιρανού στράικερ.

Ο Φεντερίκο Παστορέλο, μέσω ενός story στο Instagram χαρακτήρισε «ανακρίβειες» τα όσα γράφονται για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε πως είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Άλλωστε, κάτι ανάλογο έπραξε νωρίτερα μέσα στη μέρα και ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κάνοντας λόγο για «fake news».

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις, που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο παίκτης είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα.

Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή ανακρίβειες.

Εμπιστευόμαστε το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού όλων».