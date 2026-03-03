Εννιά τέρματα ενεργητικό και δώδεκα παθητικό έχει ο Άρης εντός του 2026 κι αυτή η στατιστική σύγκριση αναδεικνύει δύο βασικά αγωνιστικά προβλήματα.

Το προφανές σχετίζεται με την απίστευτη δυσκολία που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα στο γκολ. Τα 0.9 γκολ ανά αγώνα απέχουν αρκετά από το ατομικό επίπεδο των ποδοσφαιριστών, από την άλλη πλευρά όμως αναδεικνύουν το χαμηλό επίπεδο συνεργασιών μεταξύ των παικτών της επιθετικής γραμμής, πολλώ δε μάλλον την απουσία αυτοματισμών. Σε αυτό το διάστημα, στο 4-2-3-1 που συνηθίζει να παίζει ο Άρης, από τις θέσεις της επίθεσης πέρασαν 12 διαφορετικοί παίκτες.

Με εξαίρεση τον Μπενχαμίν Γκαρέ κανείς εκ των ακραίων επιθετικών δεν σκόραρε. Ο Αργεντίνος το έκανε στην εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά. Με εξαίρεση επίσης τον Λορέν Μορόν, κανείς άλλος φορ δεν βρήκε δίχτυα. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν πολλές οι περιπτώσεις που βρέθηκαν σε θέση βολής. Στον πρόσφατο αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Τίνο Καντεβέρε είχε μία ουσιαστική τελική προσπάθεια και καμία ο Κριστιάν Κουαμέ.

Από τα εννιά γκολ που σημείωσε ο Άρης στους δέκα αγώνες εντός του 2026 – συμπεριλαμβανομένων και των δύο του Κυπέλλου απέναντι σε Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό – το ένα ήταν αυτογκόλ (σ. σ. αυτό του Κάργα στην εκτός έδρας ισοπαλία με τον ΝΠΣ Βόλου). Τρία γκολ πρόσφερε ο Ούρος Ράτσιτς, δύο ο Λορέν Μορόν και από ένα οι Φαμπιάνο, Γένσεν και Γκαρέ. Πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας αλλά η δημιουργία προϋποθέσεων.

Με εξαίρεση τις αναμετρήσεις με Κηφισιά και Λεβαδειακό, οι «κίτρινοι» παρουσιάστηκαν εκκωφαντικά δυσλειτουργικοί. Απέναντι σε ΑΕΛ και Βόλο είχαν μόλις από μία τελική προσπάθεια. Αντιθέτως, μέτρησαν στιγμές στην εκτός έδρας νίκη επί του Παναιτωλικού ενώ στην πρόσφατη ήττα από τον Παναθηναϊκό, όλα τελείωναν όταν έφταναν έξω από την περιοχή των «πράσινων». Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου και στην πραγματικότητα τον τοποθέτησε στη γραμμή των θεμάτων προς επίλυση, προς την κατεύθυνση εξασφάλισης των βαθμών που απαιτούνται – για την εξασφάλιση θέσης στα Playoff 5-8 – στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν.

Πηγαίνοντας στο παθητικό των 1.2 τερμάτων ανά αγώνα, στην πραγματικότητα αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο υπό την έννοια ότι από τα 12 τέρματα που δέχθηκε συνολικά (σε δέκα αγώνες) ο Άρης εντός του 2026, τα οκτώ ήταν σε τρία παιχνίδια. Έξι απέναντι στον Παναθηναϊκό και δύο στην ισοπαλία (2-2) με τον Λεβαδειακό. Το πρόβλημα που αναδεικνύεται από αυτόν τον τομέα έχει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά τη συμπεριφορά του γκρουπ στις στατικές φάσεις με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα δύο γκολ που δέχθηκε στη Λεωφόρο και το δεύτερο, την αντίστοιχη στην transition άμυνα.