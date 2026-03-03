Περιστέρι: «Έδεσε» με τριετές συμβόλαιο τον Ασημένιο
Το Περιστέρι εμπιστεύεται τη νέα γενιά, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον 18χρονο φόργουορντ Θανάση Ασημένιο, από την Ακαδημία του συλλόγου.
Η ομάδα δείχνει εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, επενδύοντας στον Ασημένιο και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να ξεκινήσει την καριέρα του στο υψηλότερο επίπεδο.
Η ανακοίνωση
Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει ότι ο αθλητής της ομάδας Αθανάσιος Ασημένιος (18χρ., 2.00) υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Ο νεαρός φόργουορντ που ακολουθεί το πρόγραμμα της ακαδημίας του Συλλόγου έχει βάλει τις βάσεις για να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
