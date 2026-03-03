Το Περιστέρι εμπιστεύεται τη νέα γενιά, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον 18χρονο φόργουορντ Θανάση Ασημένιο, από την Ακαδημία του συλλόγου.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την υπογραφή τριετούς συμβολαίου με τον 18χρονο φόργουορντ Θανάση Ασημένιο (2.00 μ.), προερχόμενο από την Ακαδημία του συλλόγου, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμπειρία ως επαγγελματίας.

Η ομάδα δείχνει εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, επενδύοντας στον Ασημένιο και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να ξεκινήσει την καριέρα του στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει ότι ο αθλητής της ομάδας Αθανάσιος Ασημένιος (18χρ., 2.00) υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο νεαρός φόργουορντ που ακολουθεί το πρόγραμμα της ακαδημίας του Συλλόγου έχει βάλει τις βάσεις για να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.