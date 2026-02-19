Ο Εμμανουήλ Καραλής ανεβάζει στροφές, με άλμα στα 6,00μ. στο Λιεβέν της Γαλλίας, άνοιξε λογαριασμό στα εξάρια για το 2026, βελτιώνοντας κατά επτά εκατοστά τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άνοιξε λογαριασμό σε άλματα πάνω από τα έξι μέτρα για το 2026 από το μίτινγκ του Λιεβέν στη Γαλλία, επικρατώντας με άλμα στα 6,00μ. και βελτιώνοντας κατά επτά εκατοστά τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Ο 26χρονος πέρυσι σε 12 αγώνες έγραψε το 6 μπροστά από τις επιδόσεις και τώρα στο Λιεβέν το επανέλαβε για 14η φορά συνολικά στην καριέρα του, ενώ δοκίμασε και στα 6,07μ., για να σημειώσει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, μετά τα 6.08μ. που πέρασε στις 2 Αυγούστου 2025 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο,

Ο Καραλής άφησε τα 5,45μ. και τα 5,60μ., πέρασε με το πρώτο άλμα τα 5.70μ., άφησε τα 5.80μ., για να «καθαρίσει» στη συνέχεια με μια προσπάθεια και τα 5,90μ., ύψος που ξεπέρασαν επίσης ο Νορβηγός, Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αμερικανός, Ζάκερι Μπράντφορντ.

Ο Ελληνας πρωταθλητής με τα νέα του κοντάρια πέρασε καθαρά πάνω κι από τα 6,00μ., βελτιώνοντας τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, τα 5,93μ. από το μίτινγκ του Λοτζ στις 25 Ιανουαρίου κι εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον αγώνα.

Στη συνέχεια ο «Μανόλο» ζήτησε ο πήχης να ανέβει στα 6,07μ., όπου δοκίμασε στα δύο πρώτα άλματα, ενώ δεν ολοκλήρωσε το 3ο, όμως ελάχιστη σημασία έχει.

Στη σφαιροβολία ανδρών ο Λεονάρντο Φάμπρι επικράτησε με βολή στα 21,82μ, στα 1.500μ γυναικών επικράτησε η Τζόρτζια Χάντερ Μπελ με 4:00.21, στα 3.000μ γυναικών η Νάντια Μπατοκλέτι με 8:26.44 «άγγιξε» το ρεκόρ Ευρώπης, που έχει η Λάουρα Μούιρ με 8:26.41 από το 2017 και στο επί κοντώ γυναικών οι Τίνα Σούτεϊ, Κέιτι Μουν και η Ιμόγκεν Άιρις από τη Νέα Ζηλανδία ξεπέρασαν τα 4.70μ.