Άρης: Επιστρέφει στην Ελλάδα η Κ18 του Άρη
Η ομάδα U18 του Άρη συμμετείχε στο τουρνουά της Euroleague έως τη διακοπή του λόγω της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Η αποστολή παρέμενε εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και με πρωτοβουλία της Euroleague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των ομάδων που μετείχαν στο τουρνουά της Euroleague. Πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Aris Alliance η οποία χρηματοδοτεί τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενημέρωσαν ότι τα μέλη της αποστολής (22 άτομα) θα αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Ελλάδα και ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.
