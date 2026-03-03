Ο επιθετικός της Αλμπαθέτε, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χέφτε Μπετανκόρ, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη του για τους εθισμούς στην εφηβική του ηλικία.

Ο Χέφτε Μπετανκόρ συστήθηκε στο ελληνικό κοινό την περασμένη σεζόν, όταν με τη φανέλα του Πανσερραϊκού πέτυχε 19 γκολ και 2 ασίστ σε 30 αγώνες της Superleague.

Αυτές του οι επιδόσεις έκαναν τον Ολυμπιακό να βγάλει από τα ταμεία του 500.000 χιλιάδες ευρώ για να τον κάνει δικό του, όμως εξαιτίας της υπεραριθμίας που υπήρχε στη θέση αυτή, οι Ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν το καλοκαίρι τον 32χρόνο επιθετικό δανεικό στην Αλμπαθέτε, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Στο ισπανικό κοινό όμως παρέμενε σχετικά άγνωστος, μέχρι και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, όταν, χάρη στα δύο του τέρματα μέσα σε 12 λεπτά, απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο Ισπανίας.

Αυτή του η εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη από τα μέσα της χώρας του, με το όνομα του παίκτη να «φιγουράρει» στα πρωτοσέλιδα πολλών ισπανικών αθλητικών εφημερίδων.

Ο Μπετανκόρ τώρα, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στο podcast «La Otra Grada» που προβάλλεται στο διαδικτυακό κανάλι «Feeberse», όπου μίλησε, πέρα από τον ιστορικό αθλό κόντρα στη «βασίλισσα», για τα παιδικά του χρόνια, τους εθισμούς τους οποίους αντιμετώπισε κατά την εφηβική του ηλικία, αλλά και για την περίοδο της ζωής του όπου σκεφτόταν να αποσυρθεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό.

«Στη ζωή δεν βγαίνουν τα πράγματα πάντα όπως πρέπει. Δεν πιστεύω ότι έκανα πάντα τα σωστά στη προσωπική μου ζωή. Υπήρχε μία περίοδος στη ζωή μου, όπου κάθισα με τους γονείς μου και με τη γυναίκα μου και αποφάσισα ότι θέλω να σταματήσω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλός άνθρωπος και να έχεις τις αξίες που σου έχουν εμφυσήσει οι γονείς σου από μικρός».

«Τότε δεν το έκανα αυτό. Το μυαλό μου πήγαινε συνεχώς αλλού και δεν θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που δουλεύω πολύ με την ψυχολόγο μου μέχρι και σήμερα. Αφιερώνω χρόνο για να ξεφεύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, να μην σκέφτομαι και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Τότε όμως δεν το έκανα, μέχρι που μου δόθηκε μια ευκαιρία στην Αυστρία. Είδα ότι είμαι καλά και ότι βελτιώνομαι και τη χρησιμοποίησα για να εξελιχθώ και έτσι συνεχίζω μέχρι σήμερα», πρόσθεσε ο άσος των Πειραιωτών.

«Δεν είμαι ο τύπος που βγαίνει πολύ στα πάρτι, δεν μου αρέσει, αλλά εκείνη την περίοδο πήγαινα συχνά. Ακολουθούσα λάθος δρόμους, όπως πολλοί έφηβοι, είχα εθιστεί σε τζόγο, αλκοόλ… Δεν ήθελα όμως να είναι αυτή η ζωή μου, οπότε σταμάτησα και ωρίμασα. Στο τέλος κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Οι παρέες μπορεί να σου λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος ο κυρίαρχος είσαι εσύ. Για τα λάθη που έκανα ευθύνομαι εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά στο τέλος.