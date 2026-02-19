Πώς η Κίλι Χόντιγκινσον αντλεί έμπνευση από την Κιμ Καρντάσιαν για να «σπάσει» ένα παγκόσμιο ρεκόρ στον στίβο

Μπορεί ο στίβος και η βιομηχανία της σόουμπιζ να μοιάζουν με δύο διαφορετικούς κόσμους, όμως η Κίλι Χόντγκινσον έχει βρει την ισορροπία κι έχει καταφέρει να τα συνδυάσει. Η 23χρονη Χρυσή Ολυμπιονίκης και κορυφαία αθλητική προσωπικότητα της χρονιάς για το BBC, ετοιμάζεται στο Λιεβέν της Γαλλίας να καταγράψει μία ιστορική επίδοση, έχοντας ως μία... απρόσμενη πηγή έμπνευσης την Κιμ Καρντάσιαν.

Η Χόντγκινσον στοχεύει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 800μ., το οποίο κατέχει η Γιολάντα Τσέπλακ από το 2002, και μάλιστα την ίδια ακριβώς ημέρα που γεννήθηκε η Βρετανίδα αθλήτρια. Λίγες ημέρες πριν από αυτό το ραντεβού με την ιστορία, η Χόντγκινσον βρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να διασκεδάσει με την Κιμ Καρντάσιαν, μια εμπειρία που η ίδια θεωρεί καθοριστική για την ψυχολογία της.

«Είμαι υπέρμαχος της ισορροπίας. Η εσωτερική μου ευτυχία προηγείται όλων των υπολοίπων», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με τη μόδα είναι πηγή ενέργειας, που τη βοηθά και να αποδίδει στο μέγιστο βαθμό στο ταρτάν. «Όταν ο προπονητής μου είπε ότι μπορώ να πάω στο Παρίσι για να γνωρίσω την Κιμ, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ. Όσο πιο ευτυχισμένη είμαι εκτός στίβου, τόσο περισσότερη ενέργεια φέρνω μέσα σε αυτόν. Προπονούμαι καλύτερα, αγωνίζομαι καλύτερα».

Μετά από ένα ατυχές 2025 που σημαδεύτηκε από τραυματισμούς για την ίδια, η Κίλι Χόντγκινσον δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της ζωής της. Μετά το νέο βρετανικό ρεκόρ που κατέρριψε στο Μπέρμιγχαμ, η κούρσα στο World Indoor Tour θα είναι για την 24χρονη αθλήτρια μία ευκαιρία να γράψει το όνομά της στην ιστορία του κλειστού στίβου.