Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί το Σάββατο (24/1) για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κλειστό της Παιανίας, κάνοντας την πρεμιέρα του στην αγωνιστική περίοδο.

Από τη στιγμή που το κλειστό της Παιανίας είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την πρώτη εγχώρια ημερίδα το προσεχές Σάββατο (24/1), η πρεμιέρα του Μίλτου Τεντόγλου για το 2026 θα έρθει λίγο πιο σύντομα από την αρχικά προγραμματισμένο αγώνα του για τις 3 Φεβρουαρίου πρεμιέρα του στην Οστράβα.

Ο δύο φορές ολυμπιονίκης του μήκους θα λάβει μέρος στον σαββατιάτικο αγώνα και αναμένεται να είναι ο πρωταγωνιστής της ημερίδας που ανοίγει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από Παιανία, καθώς όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο, το 2016, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη.

«Η καλύτερη προετοιμασία είναι ο αγώνας, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να λάβει μέρος σε αυτήν την ημερίδα από τα άλματα στην προπόνηση. Ο Μίλτος θα μπει για να κάνει τρεις με τέσσερις προσπάθειες στον πρώτο σταθμό της προετοιμασίας του και στη σειρά αγώνων που θα λάβει μέρος ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος», δήλωσε ο προπονητής του Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.

Την ολοκαίνουργια, υψηλής ποιότητας άμμο του σκάμματος των οριζόντων αλμάτων, η οποία τοποθετήθηκε την περασμένη Δευτέρα (19/1) θα δοκιμάσει και το καινούργιο μέλος του γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι, η ταλαντούχα Έβελιν Μητροπούλου, η οποία έκλεισε το 2025, στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, με ατομικό ρεκόρ, 6.20μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλειστό της Παιανίας επισκέπτονται, από την πρώτη μέρα που άνοιξε, πολλά μέλη των εθνικών ομάδων και αθλητές και αθλήτριες σωματείων, δίνοντας ζωή σε ένα παροπλισμένο για 15 χρόνια στάδιο.