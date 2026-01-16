Η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση

H Κατερίνα Στεφανίδη τον περασμένο Ιούνιο έγινε μητέρα και τώρα ετοιμάζεται για την επανεμφάνισή της στην ενεργό δράση από τους Millrose Games την 1η Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Στεφανίδη εξίμισι μήνες αφότου έγινε μητέρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στους στίβους και στην αγωνιστική δράση.

H 35χρονη ολυμπιονίκης του επί κοντώ, στις 30 Ιουνίου 2025 έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως έφθασε η ώρα να επιστρέψει ξανά στους αγώνες.

Όπως έγινε γνωστό η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα πάρει μέρος στο περίφημο μίτινγκ Millrose Games της Νέας Υόρκης, που θα γίνει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια αυτή θα είναι η 7η συμμετοχή της στο μίτινγκ, στο οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση από το 2015 μέχρι και το 2018.

Μάλιστα το 2016 είχε πάρει τη νίκη με άλμα στα 4,90μ., αποτελεί τη 2η κορυφαία επίδοση της καριέρας της, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 4.91μ., που της είχαν χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου το 2017.

Η Στεφανίδη είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, όταν είχε πάρει την 9η θέση. Αμέσως μετά αγωνίστηκε στους τελικούς στα Diamond Leaguel και ο τελευταίος της αγώνας ήταν σε μίτινγκ στις 8 Σεπτεμβρίου 2024.