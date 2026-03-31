Ο Ακίλε Πολονάρα μ' ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φανέρωσε όλη τη δύναμη ψυχής που έχει και τη δείχνει με την επιστροφή του στο παρκέ κάνοντας ατομική προπόνηση.

Ο «πολεμιστής» Ακίλε Πολονάρα είναι έτοιμος να επιστρέψει για τα καλά στο γήπεδο και το έδειξε με το συγκλονιστικό βίντεο από την ατομική προπόνηση που ξεκίνησε σημειώνοντας τα πρώτα καλάθια μετά την μεγάλη «μάχη» που έδωσε με την περιπέτεια της υγείας του. Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ που νίκησε τον καρκίνο πάτησε ξανά παρκέ κάνοντας τα πρώτα σουτ και βάζοντας τα πρώτα καλάθια.

Μπορεί αρχικά ο στόχος να ήταν να είναι έτοιμος στις 22 Μαρτίου, αλλά τελικά χρειάστηκε μερικές ημέρες ακόμη ο μαχητής της ζωής Ακίλε για να επιστρέψει στις προπονήσεις αφήνοντας πίσω όλη την περιπέτεια με την υγεία του για την οποία είχε δίπλα του τη σύζυγο του και τους δικούς του ανθρώπους, προκειμένου να βγει νικητής.

Ο Ακίλε Πολονάρα κάνει τα πρώτα σουτ και δείχνει μια διάθεση και μια επιθυμία να μπορέσει να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς φορώντας τη φανέλα της Σάσαρι...

Ο Πολονάρα πρόσφατα εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου. Το «Il mio secondo tempo» (Το Δεύτερό μου Ημίχρονο), που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Rizzoli και κυκλοφορεί ήδη στην Ιταλία. «Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο πριν από όλες αυτές τις περιπέτειες. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Μάρκο Γκαραβάλια και την ομάδα Mondadori με τον Ριζόλι. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο μετά την καριέρα μου», ανέφερε.

