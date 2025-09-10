Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στο Gazzetta: «Μου αρέσει αυτό που κάνω, γιατί βαθιά μέσα μου το γουστάρω»

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ σε λίγες ημέρες θα γίνει 37 ετών και ο κορυφαίος Έλληνας βαδιστής μιλά στο Gazzetta, με αφορμή την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, το 7ο στην καριέρα του.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα γιορτάσει στις 18 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο τα 37α γενέθλιά του, έχοντας ήδη βαδίσει για 7η φορά στην καριέρα του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Από τη Μόσχα το 2013, στο Τόκιο το 2025 ο πρωταθλητής από την Καρδίτσα ισοφαρίζει τις περισσότερες ελληνικές συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, του Περικλή Ιακωβάκη στα 400μ. εμπ. και του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου στη σφυροβολία.

Το πρωί του Σαββάτου (13/9) στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου θα βρεθεί στην κοινή εκκίνηση του αγώνα των 35 χλμ. ανδρών και γυναικών, που θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Στις προηγούμενες έξι συμμετοχές του ο Παπαμιχαήλ έχει καλύψει συνολικά 165 χιλιόμετρα και στην ερώτηση του του Gazzetta ποια στιγμή ξεχωρίζει σε αυτή την πορεία των 12 ετών, δεν το πολυσκέφθηκε.

«Δίχως άλλο είναι η συμμετοχή μου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα το 2019, είχαμε αγωνιστεί νύχτα σε θερμοκρασία 45 βαθμών Κελσίου, έχοντας τερματίσει στα 50 χιλιόμετρα, ήταν ακραίες οι συνθήκες, ήταν κάτι που έχει μείνει χαραγμένο».

Σε εκείνο τον αγώνα ο Παπαμιχαήλ είχε τερματίσει στη 17η θέση, τη δεύτερη καλύτερη θέση που έχει να επιδείξει στα παγκόσμια πρωταθλήματα, μετά τη 16η στα 20 χλμ. στην πρώτη του παρουσία στη Μόσχα το 2013.

«Στο Τόκιο έχω πρώτα τα 35 χλμ. και στη συνέχεια το 20άρι, που δεν ξέρω ακόμα αν θα συμμετάσχω, θα το δούμε μετά τον αγώνα του Σαββάτου. Βρέθηκα στο υψόμετρο του Λιβίνιο στις ιταλικές Άλπεις, εκεί έβγαλα ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, γλίτωσα τον μεγάλο καύσωνα της Καρδίτσας» σημειώνει ο Παπαμιχαήλ, που προπονείται υπό τις οδηγίες του Σλοβάκου, Μάτεζ Σπίσιακ.

«Πλέον επεξεργάζομαι διαφορετικά τις καταστάσεις»

Πώς όμως σκέφτεται αυτή την 7η παρουσία του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: «Είναι σημαντικό για εμένα που συνεχίζω να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Πάντα το στρες και το άγχος του αγώνα παραμένει το ίδιο, πλέον είμαι πιο ώριμος και επεξεργάζομαι διαφορετικά τις καταστάσεις, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω, το κάνω γιατί βαθιά μέσα μου το γουστάρω, αλλά και για να εξελίξω τις γνώσεις μου», μας απαντά ο Παπαμιχαήλ.

Έχει βγάλει το αποτέλεσμα που θα ήθελε στην πορεία του στη διοργάνωση και σε ένα αγώνισμα που η ηλικία δεν είναι απαγορευτική. Για παράδειγμα οι αθλητές με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 13 παρακαλώ, είναι βαδιστές: Ο Ισπανός, Χέσους Άνχελ Γκαρσία, που βάδισε στην Ντόχα σε ηλικία 50 ετών και ο Πορτογάλος, Ζοάο Βιέρια, που άρχισε το 1999 κι έκλεισε την παρουσία του σε ηλικία 47 ετών στη Βουδαπέστη το 2023.

O Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στους δρόμους της Μόσχας το 2013

«Στο βάδην παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ηλικία, η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχεις αποκτήσει, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, αλλά εγώ προσωπικά νιώθω ευχαριστημένος γιατί μπορώ ακόμα και εξελίσσομαι και βελτιώνομαι. Αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη, γιατί έπειτα από είκοσι τρία χρόνια στον υψηλό αθλητισμό, μπορώ ακόμα και ψάχνω τις λεπτομέρειες για να τις βελτιώσω, αυτό για εμένα είναι πολύ σημαντικό» τόνισε ο Παπαμιχαήλ.

Στην ερώτηση αν υπάρχει η σκέψη πως στο Τόκιο θα αγωνιστεί για τελευταία φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μας είπε: «Δεν το βλέπω έτσι, πάντα στο τέλος κάθε σεζόν κοιτώ πώς είναι το σώμα μου, κοιτώ τι όρεξη έχω, πηγαίνω χρονιά με τη χρονιά».

«Η παρουσία τόσων βαδιστών να είναι ένα τράνταγμα για την Ομοσπονδία»

Στην αποστολή των 19 αθλητών κι αθλητριών της εθνικής ομάδας, οι έξι προέρχονται από το βάδην.

«Η παρουσία τόσων βαδιστών στην εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα να είναι ένα τράνταγμα για την Ομοσπονδία, προκειμένου να καταλάβει ότι υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν νέα παιδιά, είμαστε παρόντες σε όλες τις κατηγορίες στις μεγάλες διοργανώσεις κι αυτό είναι καλό για το αγώνισμα».