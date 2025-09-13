Παπαμιχαήλ στο Gazzetta: «Όσο είναι καλά τα πόδια μου, θα συνεχίζω»

Ικανοποιημένος από την εμφάνισή του και πρόθυμος να συνεχίσει να αγωνίζεται για όσο είναι καλά τα πόδια του, δήλωσε ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ μετά την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο έμπειρος Έλληνας βαδιστής, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον αγώνα του στα 35χλμ βάδην σε 2:42.07, κατακτώντας την 29η θέση και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο χαμογελαστός.

Ο ίδιος μετά τον τερματισμό μίλησε στο Gazzetta και δήλωσε τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα πολύ χειρότερα. Είμαι ικανοποιημένος, σίγουρα. Ήξερα ότι ο αγώνας ξεκινά μετά τα 24-25 χιλιόμετρα, όπως και έγινε. Είχα ένα σταθερό τέμπο από την αρχή και παρά τις συνθήκες, με την υπερβολική υγρασία, έμεινα σταθερός. Έπεσε λίγο ο ρυθμός, αλλά το περίμενα κι αυτό επίσης. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήμουν πολύ κοντά στο φετινό μου ρεκόρ. Χαρούμενος σίγουρα, ακόμα ένας τερματισμός. Όλα καλά».

Για το αν σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται και να κάνει τις επτά συμμετοχές σε Παγκόσμια...οχτώ, ο Παπαμιχαήλ τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έβαλα στόχο να συμμετάσχω επτά φορές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω χρόνο με τον χρόνο. Όσο είναι καλά τα πόδια μου και έχω όρεξη, συνεχίζω και το κάνω. Τώρα, αν θα συμμετέχω για όγδοη φορά, δεν το ξέρω. Θέλω να είμαι καλά και να παραμένω δυνατός. Μόνο αυτό».

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ κατέγραψε την έβδομη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φεύγει από το Τόκιο ικανοποιημένος.



