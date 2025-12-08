Ο αναπληρωτής Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, έμεινε άφωνος αντικρίζοντας την τραγική κατάσταση στο Δημοτικό Στάδιο στο Διδυμότειχο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στον Έβρο, προκειμένου να επιθεωρήσει και να συνομιλήσει με τους τοπικούς παράγοντες για τα προβλήματα και τα έργα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού.

Ο Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε και στο Διδυμότειχο κι εκεί έμεινε άφωνος με την τραγική κατάσταση στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Συνοδευόμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του ακοντισμού Κώστα Γκατσιούδη και την ολυμπιονίκη στο τριπλούν, Πηγή Δεβετζή επισκέφθηκαν το Δημοτικό Στάδιο.

«Τι είναι αυτά που βλέπω, τι είναι αυτά που βλέπω;» ήταν η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Βρούτση προς τον αντιδήμαρχο Διδυμοτείχου.

«Κώστα, γιατί Κώστα μου;» συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, απευθυνόμενος στον Κώστα Γκατσιούδη.

«Αυτό είναι έτσι εδώ και τρία χρόνια που μπήκε η πρώτη μπουλντόζα, έχει στηθεί το χορτάρι, έχει παραδοθεί από τον εργολάβο» είπε ο Γκατσιούδης.

Αργότερα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, σημείωνε σε ανάρτησή του: «Επισκέφθηκα και το Δημοτικό Στάδιο Διδυμότειχου, όπου εξελίσσονται τα έργα τοποθέτησης ταρτάν, την ολοκλήρωση των οποίων με αγωνία αναμένει ο Κώστας Γκατσιούδης και προέτρεψα τη Δημοτική αρχή να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για να χρηματοδοτήσουμε και την πλήρη αναβάθμιση του Σταδίου (κερκίδες, φωτισμός, περίφραξη)».

