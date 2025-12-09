Ποντένσε: «Κυνηγούσαμε καιρό αυτή τη νίκη που την είχαμε ανάγκη»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε τόνισε τη μεγάλη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ και αναφέρθηκε στα ματς που ακολουθούν με Λεβερκούζεν και Άγιαξ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Καζακστάν με 0-1 επί της Καϊράτ, πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League και διατήρησε τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση στοχεύοντας σε δύο νίκες επί των Λεβερκούζεν και Άγιαξ στα δύο παιχνίδια που απομένουν.

Μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ, από τη μικτή ζώνη του γηπέδου της Αστάνα μίλησε ο Ντάνιελ Ποντένσε. «Ήταν μία νίκη που την κυνηγούσαμε καιρό, δεν είχαμε καταφέρει να την πάρουμε, παρότι την αξίζαμε σε κάποια παιχνίδια. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Τους είχαμε ανάγκη. Είμαστε ικανοποιημένοι με το παιχνίδι που κάναμε. Νομίζω κάναμε ένα πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Είχαμε τις ευκαιρίες για δύο ή τρία γκολ παραπάνω. Είμαστε ικανοποιημένοι όμως που παίρνουμε τους τρεις βαθμούς», σχολίασε αρχικά ο Ποντένσε, ενώ στη συνέχεια για τον στόχο του 2/2 απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ για την πρόκριση από τη League Phase, πρόσθεσε:

«Νομίζω πως έχουμε αποδείξει να παίζουμε καλά σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε τους επόμενους αντιπάλους. Θεωρώ πως η Λεβερκούζεν και ο Άγιαξ είναι ομάδες του επιπέδου μας που μπορούμε να κερδίσουμε».