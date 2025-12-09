Ολυμπιακός: Πρώτο «διπλό» στο Champions League μετά από μια 10ετια
Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League και μένει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 1-0 και έφτασε τους 5 βαθμούς.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στα «αστέρια» έπειτα από 5 χρόνια. Τελευταία νίκη του Ολυμπιακού ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2020, όταν η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς νίκησε τη Μαρσέιγ στο Φάληρο με 1-0 χάρη στο γκολ του Αχμέντ Χασάν.
Έκτοτε οι Ερυθρόλευκοι μέτρησαν σερί δέκα αγώνων δίχως νίκη, με απολογισμό 8 ήττες και 2 ισοπαλίας, ενώ σε τέσσερις διαδοχικές σεζόν δεν... κούνησε το σεντόνι του Champions League.
Όσο για το τελευταίο... αστεράτο «διπλό» του Ολυμπιακού; Πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο στις 20 Οκτωβρίου του 2015, όταν το σύνολο του Μάρκο Σίλβα νίκησε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία με 1-0 και σκόρερ τον Ιντέγε Μπράουν.
Μεταξύ των δυο «διπλών» οι Πειραιώτες είχαν 12 διαδοχικές ήττες σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς του Champions League.
