Ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης μίλησε ξανά για το Καυτανζόγλειο, όπου θα μετακομίσει ο ΠΑΟΚ όταν φτιάξει τη Νέα Τούμπα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία.

Ο Βρούτσης με δηλώσεις του στα ΜΜΕ αναφέρθηκε στα γήπεδα της πόλης και ειδικά στη χρηματοδότηση για τα έργα στο Καυτανζόγλειο. Τόνισε ότι είναι εξασφαλισμένα 11 εκατ. ευρώ και το στάδιο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όταν ξεκινήσουν τα έργα για τη Νέα Τούμπα. Το αποκάλεσε μάλιστα μικρό ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βρούτσης:

«Για το ζήτημα του Αλεξανδρείου ξέρετε πολύ καλά ότι έχω τοποθετηθεί. Όπως για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες για πολλά χρόνια δεν πήραν αυτό που τους ανήκει, σήμερα είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και όλες οι άλλες ομάδες είναι εδώ σε μία ανοιχτή συζήτηση για να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν και θα είμαι δίπλα τους.

Στην διοίκηση του Άρη ήδη μέχρι τώρα έχουμε δώσει ό,τι έχει ζητήσει μέσα στο Αλεξάνδρειο, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε πραγματικότητα.

Το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα έπεται του πιο κρίσιμου ερωτήματος. Υπάρχουν χρήματα για το Καυταντζόγλειο; Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ήδη το έχουμε ανακοινώσει, ότι 11 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν στη Διαύγεια και δεσμεύτηκαν υπέρ του Καυταντζογλείου. Το Καυταντζόγλειο θα γίνει μετά από 50 και πλέον χρόνια, που δεν είχε ούτε άδεια, ούτε πυροπροστασία, σήμερα ανοίγει τις πόρτες του, έχει υποδεχθεί τον Ηρακλή, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει.

Σε πλήρη λειτουργία 27.500 θέσεις. Έτσι μπορεί να ικανοποιήσει και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Και με τα 11 εκατομμύρια ευρώ το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινάει τα έργα που θα του αλλάξουν την όψη για να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας».