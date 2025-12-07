Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο Καβάλας μετά το τροχαίο της

Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή βίωσε τρομακτικές στιγμές όταν το αυτοκίνητό της ανετράπη σε τούνελ της Εγνατίας Οδού στην Καβάλα.

Δύσκολες στιγμές βίωσε η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Εγνατία Οδό, σε τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας. Το αυτοκίνητό της ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Η ίδια θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα στόρι στο Instagram, όπου περιέγραψε την εμπειρία της και ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τη στήριξη.

