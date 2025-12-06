Πηγή Δεβετζή: Σοκαριστικό τροχαίο για την πρώην Ολυμπιονίκη
Το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σημειώθηκε τροχαίο εντός του τούνελ στο Παληό Καβάλας. Σε αυτό ενεπλάκη η πρώην Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή.
Όπως κάνουν λόγο τοπικά μέσα, η πρώην αθλήτρια του τριπλούν έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ήταν η αιτία του παραπάνω συμβάντος, η οποία είχε ως συνέπεια να ντελαπάρει το όχημα.
Είναι φυσικό πως το γεγονός αυτό σόκαρε την Πηγή Δεβετζή, η οποία βγήκε εκτός αυτοκινήτου έχοντας τραυματιστεί ελαφρώς. Η χρήση ζώνης κατά τη διάρκεια της οδήγησης έπαιξε κομβικό ρόλο, ώστε η πρώην αθλήτρια ν' αποφύγει τα χειρότερα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.