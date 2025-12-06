Η πρώην Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή, ενεπλάκη σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στην Καβάλα, με τη ζώνη να της σώζει τη ζωή.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σημειώθηκε τροχαίο εντός του τούνελ στο Παληό Καβάλας. Σε αυτό ενεπλάκη η πρώην Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή.

Όπως κάνουν λόγο τοπικά μέσα, η πρώην αθλήτρια του τριπλούν έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ήταν η αιτία του παραπάνω συμβάντος, η οποία είχε ως συνέπεια να ντελαπάρει το όχημα.

Είναι φυσικό πως το γεγονός αυτό σόκαρε την Πηγή Δεβετζή, η οποία βγήκε εκτός αυτοκινήτου έχοντας τραυματιστεί ελαφρώς. Η χρήση ζώνης κατά τη διάρκεια της οδήγησης έπαιξε κομβικό ρόλο, ώστε η πρώην αθλήτρια ν' αποφύγει τα χειρότερα.