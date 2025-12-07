Έγινε μητέρα η Ελένη Πόλακ

Η Ελένη-Κλαούντια Πόλακ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της ζει εδώ και λίγες ημέρες η Ελένη-Κλαούντια Πόλακ, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έγινε μητέρα.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια του επί κοντώ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Τη χαρμόσυνη είδηση γνωστοποποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, με την Πόλακ να φέρνει στον κόσμο το πρώτο της παιδί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Η Ελένη-Κλαούντια Πόλακ με άλμα στα 4,70μ. από το 2020 έχει την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.

Μετά την Κατερίνα Στεφανίδη, η Πόλακ ζει και η ίδια πλέον το μοναδικό αίσθημα της μητρότητας, κάτι που ήδη έχουν βιώσει κι άλλα σπουδαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως η Νικόλ Κυριακοπούλου και η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Η ανακοίνωση της Κλινικής ΡΕΑ

«Η Ελληνίδα αθλήτρια άλματος επί κοντώ Ελένη - Κλαούντια Πόλακ και ο σύζυγός της Στράτος Κάλαρης, ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους καθώς έγιναν γονείς. Το αγοράκι τους γεννήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στην Κλινική ΡΕΑ.

Στο πλευρό του ζευγαριού από την πρώτη στιγμή ήταν ο ιατρός τους κ. Θεμιστοκλής Χαρδαβέλλας. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία σε όλη την οικογένεια!».

