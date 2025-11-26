H Κατερίνα Στεφανίδη σε ειδική μητρική... προπόνηση

Η Κατερίνα Στεφανίδη μοιράζεται μικρές στιγμές με τον μικρό της γιο και τις... θυσίες που χρειάζεται να κάνει ως νέα μητέρα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη ζει στιγμές γλυκές και πρωτόγνωρες δίπλα στο μικρό της γιο, τον Γιώργο, που σε λίγες ημέρες θα γίνει πέντε μηνών.

Η Ελληνίδα ολυμπιονίκης βιώνει τα συναισθήματα που προσφέρει η μητρότητα και μοιράζεται στιγμές, από τις... θυσίες που χρειάζεται να κάνει ως νέα μητέρα.

Όπως στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στα social media, με τον μικρό να κλαίει και την Κατερίνα Στεφανίδη, όπως σχολίασε: «Ο μικροσκοπικός προπονητής μου επιμένει να κάνω όλη μέρα αλτικές ασκήσεις»

